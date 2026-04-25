4 séries novas e curtas da Netflix para maratonar neste fim de semana

Siga o A TARDE no Google

Essas séries novas da Netflix são ideais para maratonar durante o fim de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e, junto com ele, aquela vontade de começar uma nova série e seguir episódio após episódio sem pressa. Para quem busca opções rápidas e envolventes, a Netflix segue atualizando seu catálogo com títulos que têm chamado atenção dos assinantes.

Entre minisséries e produções recentes, a plataforma reúne histórias que exploram investigações criminais, conflitos psicológicos, dilemas morais e até situações absurdas com humor. A variedade de gêneros amplia as possibilidades para diferentes perfis de público.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos últimos meses, a estratégia de diversificação tem incluído produções internacionais e narrativas com formatos mais curtos, pensadas para quem prefere maratonas rápidas ao longo de poucos dias.



Com isso, escolher o que assistir pode não ser tão simples. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções disponíveis agora no streaming.

4 séries para ver AGORA na Netflix

A Escada

Cena de A Escada | Foto: Divulgação

A trama acompanha Michael Peterson, um escritor de suspense acusado de assassinar a própria esposa após um suposto acidente doméstico. O caso rapidamente ganha repercussão e passa a ser investigado sob diferentes perspectivas.



Com o avanço das investigações, segredos da vida do casal vêm à tona, revelando contradições e levantando dúvidas sobre o que realmente aconteceu na noite da morte.

Sem Salvação

Cena de Sem Salvação | Foto: Divulgação

A história segue uma jovem que vive em uma comunidade religiosa isolada e começa a questionar sua realidade após a chegada de um forasteiro. A rotina baseada em fé e obediência passa a ser colocada em xeque.



Enquanto tenta entender o mundo fora da seita, ela também precisa lidar com conflitos internos e decidir até que ponto está disposta a confrontar o ambiente em que sempre viveu.

Se Desejos Matassem

Cena de Se Desejos Matassem | Foto: Divulgação

Um grupo de adolescentes se envolve com um aplicativo que promete realizar desejos, mas que esconde consequências fatais. A popularidade da ferramenta cresce rapidamente dentro da escola.



Diante de uma contagem regressiva ligada à morte, os jovens precisam investigar a origem do aplicativo e encontrar uma forma de interromper o ciclo antes que seja tarde.

Erros Épicos

Cena de Erros Épicos | Foto: Divulgação

A série acompanha dois irmãos que acabam se envolvendo acidentalmente com o crime organizado, mesmo sem qualquer preparo para lidar com esse universo.



Entre situações desajeitadas e decisões equivocadas, a dupla tenta sobreviver às consequências enquanto busca uma saída para a situação em que se meteu.