Documentário sobre vila da Chapada Diamantina estreia em Salvador

Curta mergulha nas memórias, identidades e no patrimônio cultural da vila de Itaitu - Foto: Divulgação

Salvador recebe, nesta sexta-feira, 24, a exibição do documentário 'Riachão de Jacobina: Memórias, patrimônio e identidades de um lugar', em uma sessão especial e gratuita marcada para as 19h, no Museu de Arte Moderna da Bahia, dentro do CINEMAM.

Após a mostra, o público poderá participar de uma roda de conversa com Izabel Cruz, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), e Luciana Brito, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Os ingressos serão distribuídos gratuitamente a partir das 18h.

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Memórias e transformações no interior da Bahia

Com 29 minutos de duração, o curta mergulha nas memórias, identidades e no patrimônio cultural da vila de Itaitu, distrito centenário de Jacobina, no Piemonte da Chapada Diamantina.

A narrativa é construída a partir de relatos de moradores de diferentes gerações, compondo um panorama das tradições e mudanças vividas pela comunidade ao longo do tempo.

O documentário também aborda temas contemporâneos que atravessam o cotidiano local, como gentrificação, homogeneização cultural, identidade, religiosidade e o papel da mulher negra, além de destacar a relação com o território e a paisagem natural da região.

Exibição busca ampliar alcance das histórias

Um dos diretores, Marcos Bokapiu, destaca a importância de levar o filme para além da Chapada Diamantina. “A mostra em Salvador é importante porque essas vozes da Chapada precisam ser ouvidas para além da Chapada. Acho que temos pensado muita coisa valiosa dentro desses lugares distantes dos grandes centros".

"E, nessa dinâmica de mundo atual, de gentrificação, de homogeneização dos lugares, os sujeitos podem ir se perdendo, o que não é muito positivo. Então, estar na capital baiana vai muito por esse caminho, fazer com que as pessoas percebam esses lugares e saberes”, completa.

Produção coletiva e vínculo com o território

Com argumento de Liani Sena e direção compartilhada entre Jorge Itaitu, Marcos Bokapiu, Andrea Duarte e Momó Abreu, o projeto foi pensado com caráter educativo e voltado também para estudantes.

Bokapiu ressalta o processo de construção do filme. “O projeto é uma experiência coletiva de fazer filme, e a minha atuação começa como pesquisador da história local, mas também com o olhar de alguém pertencente ao território. Foi uma atuação muito rica, de muito aprendizado”.

Com formação em história e passagens pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Bokapiu construiu uma trajetória que transita entre moda, artes e audiovisual desde os anos 1980. Atualmente, coordena o projeto CINEMANDO, da UNEB, voltado à relação entre cinema e literatura.

O diretor também aponta desdobramentos futuros de sua atuação no audiovisual. “Já tenho um projeto de série idealizado por mim, que ganhou a parceria do ator Fabrício Boliveira, ambientado na Chapada Diamantina, com uma ficção centrada em homens negros do século XIX e na formação de um partido político no pós-escravidão. É algo muito vanguardista”.

Para Bokapiu, o movimento criativo da Chapada Diamantina tem ampliado sua presença no audiovisual brasileiro. “A Chapada, como um todo, está cheia de novos pensamentos que têm virado realidade. Isso mostra que esse Brasil tem muito a dizer para a Bahia e para o país”.