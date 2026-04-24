Filme de comédia baiano ganha primeiro trailer oficial; veja

Diretores Ary Rosa e Glenda Nicácio - Foto: Anastácia Flora | Divulgação

A comédia baiana Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada, dirigida por Ary Rosa e Glenda Nicácio, teve seu trailer oficial divulgado e já tem data para chegar aos cinemas: 21 de maio.

Produzido pela Rosza Filmes e distribuído pela ELO STUDIOS, o longa foi filmado no Recôncavo da Bahia e acompanha o encontro entre dois personagens de universos distintos.

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Produção aposta em humor e contraste de realidades

Protagonizado por Rodrigo Pandolfo e Renan Motta, o filme gira em torno de um cineasta frustrado que vê em um cantor de pagotrap baiano uma oportunidade de mudar de vida. A relação, no entanto, toma outro rumo, marcada por amizade e transformações pessoais.

Ambientada no Recôncavo Baiano, a narrativa parte do contraste entre os protagonistas para desenvolver uma história que mistura humor e afeto. O título do filme, inspirado em uma expressão popular da região, carrega um significado cultural ligado à ideia de retorno e consequência.

Título e identidade cultural

Segundo os diretores, o nome do longa sintetiza não apenas a proposta narrativa, mas também um olhar sobre o contexto artístico e social em que a obra se insere. “Sempre gostamos de pensar que o título é praticamente uma reza, ou uma praga, a depender da circunstância, evocando a ideia de circularidade. É a própria lei do retorno".

"O título dialoga com o nosso mercado artístico, onde a autoria e a liberdade de criação atravessam uma corda bamba, lidando com grandes estúdios, limitações orçamentárias e a busca por público. Ainda assim, existe algo que nos pertence e que está salvaguardado pela tradição e pela comunidade, características intrínsecas ao Recôncavo da Bahia”, completam.

Temas e trajetória dos diretores

A comédia utiliza o humor como ferramenta para abordar questões como preconceito, arrogância intelectual, diversidade, brasilidade e a pluralidade da cultura brasileira, elementos recorrentes na filmografia da dupla.

Ary Rosa e Glenda Nicácio são responsáveis por obras como 'Café com Canela' (2017), 'Até o Fim' (2020), 'Mungunzá' (2022), 'Eu Não Ando Só' (2022) e 'Na Rédea Curta' (2022), consolidando uma trajetória ligada a narrativas autorais e à valorização de contextos locais.

A relação entre os diretores e a distribuidora também é destacada como parte do desenvolvimento do projeto.

“Ary e Glenda são parceiros de longa data da ELO STUDIOS e cineastas com uma voz muito própria dentro do audiovisual brasileiro. Este novo filme reafirma a força dessa parceria e a nossa confiança em projetos que valorizam autoria, identidade e conexão genuína com o público”, destaca Sabrina N. Wagon, CEO da ELO STUDIOS.

Com estreia marcada para 21 de maio, o longa integra o catálogo recente da distribuidora, que atua há duas décadas no mercado audiovisual com produções voltadas ao grande público e circulação internacional.

Veja o trailer: