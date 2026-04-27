Esse filme da Netflix é ideal para assistir e melhorar sua segunda

Esse filme de suspense da Netflix vai melhorar sua segunda-feira - Foto: Divulgação

O final de semana acabou, mas mesmo assim, nada como melhorar o início da rotina com um bom filme para retirar o estresse da segunda-feira.

Em Fuja, suspense disponível na Netflix, o público encontra uma história sufocante e envolvente que, apesar de ter feito sucesso em seu lançamento, acabou ficando esquecida na plataforma em meio a tantas novidades.

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Um suspense que prende do início

Dirigido por Aneesh Chaganty, o longa constrói uma narrativa de tensão crescente ao acompanhar Chloe (Kiera Allen), uma adolescente que vive com diversas condições de saúde, incluindo paralisia, e depende completamente da mãe, Diane (Sarah Paulson). Educada em casa, a jovem leva uma rotina controlada enquanto aguarda ansiosamente uma resposta da faculdade.

No entanto, pequenos comportamentos estranhos começam a despertar desconfiança.

Quando Chloe encontra um medicamento que levanta dúvidas, a relação entre mãe e filha passa a ser marcada por suspeitas e o que parecia apenas cuidado pode esconder algo muito mais sombrio.

Relação perturbadora e cheia de camadas

A trama mergulha em uma dinâmica de dependência e controle que rapidamente se transforma em um jogo psicológico. À medida que Chloe tenta entender o que está acontecendo, cada descoberta aumenta a sensação de perigo e isolamento.

Mesmo partindo de uma premissa familiar dentro do gênero, o impacto emocional se mantém forte ao explorar a vulnerabilidade da protagonista e o ambiente opressor em que ela vive.

O filme constrói sua tensão como um verdadeiro jogo de “gato e rato”, onde cada movimento pode ser decisivo.

Influências e construção de tensão

Histórias sobre relações obsessivas já foram exploradas no cinema, e o longa dialoga com clássicos como O Que Terá Acontecido a Baby Jane? e Louca Obsessão, além de casos reais que inspiraram produções como The Act.

Ainda assim, o diferencial está na forma como a direção conduz a narrativa. Aneesh Chaganty cria uma atmosfera sufocante, colocando o espectador no mesmo estado de apreensão da protagonista.

Cada tentativa de Chloe em descobrir a verdade é marcada por tensão crescente, reforçando a sensação de que ela está sempre em risco.

Atuações que elevam o filme

Grande parte da força do longa está nas performances. Sarah Paulson entrega uma atuação inquietante, equilibrando autoridade e instabilidade. Já Kiera Allen se destaca ao dar vida a Chloe com autenticidade e intensidade, trazendo ainda mais impacto às cenas físicas e emocionais.

A presença da atriz, que também é uma pessoa com deficiência, contribui para a naturalidade da personagem, especialmente nos momentos mais angustiantes, em que a sobrevivência depende de criatividade e resistência.

Vale a pena revisitar

Mesmo que algumas reviravoltas possam ser antecipadas, o filme se sustenta pela execução eficiente e pela tensão constante. Com ritmo ágil e cenas marcantes, é uma escolha certeira para quem busca um suspense direto, envolvente e fácil de maratonar.

Esquecido por muitos após o hype inicial, o longa ressurge como uma ótima opção para começar a semana com adrenalina, provando que, às vezes, as melhores surpresas já estão no catálogo, só esperando para serem redescobertas.