Festival de cinema europeu chega a Salvador com 14 filmes inéditos

Salvador recebe festival europeu com filmes inéditos e debates - Foto: Divulgação

Começa hoje e segue até o dia 29 de abril a segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision. As sessões acontecem no Cine Glauber Rocha e nas salas do Cine Daten - Sala de Arte (Shopping Paseo).

Com um total de 14 produções oriundas da França, Itália, Espanha, Suíça e Polônia, a curadoria do evento traz um foco para obras exibidas em mostras de renome, como os festivais de Málaga, Veneza, Roma e Cannes. As sessões dos dias 27 e 28 de abril vão contar com a presença dos cineastas para debates com o público.

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Dentre os destaques, o novo filme do cineasta alemão Christian Petzold, mesmo diretor do ótimo Afire, de 2023. Agora, o realizador retorna com Mirror Nº 3, drama com tons de mistério que traz a relação de uma jovem com a família que a acolheu após um acidente de carro vitimar seu namorado.

Vivendo diante de uma hospitalidade estranha por parte de seus anfitriões, a jovem começa a questionar as verdadeiras intenções daquelas pessoas, juntamente ao seu próprio modo de encarar o seu luto.

Também da Alemanha, outro filme que instiga o espectador é o vencedor do prêmio da crítica internacional da FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) no Festival de Veneza do ano passado.

Trata-se de Amiga Silenciosa, da diretora húngara Ildikó Enyedi. Em uma abordagem de três histórias em épocas diferentes, o filme apresenta a relação de três diferentes personalidades com um gingko, espécie de árvore centenária que conecta as três diferentes fases daquelas vidas em 1908, 1982 e, durante a pandemia, em 2020.

Presenças no Brasil

O festival trará para o Brasil alguns dos realizadores com obras selecionadas para o evento. É o caso do diretor espanhol Julio Medem, que apresentará seu filme Oito Décadas de Amor, uma visita à história da Espanha no decorrer de 90 anos e tendo oito encontros entre o casal Octavio e Adela em sua tumultuosa relação afetiva.

Medem é conhecido pelo excelente Lúcia e o Sexo, filme de 2001, e construiu nos últimos 25 anos uma sólida carreira abordando em sua filmografia temas carnais e de relacionamentos amorosos.

Além de Medem, presente no Brasil para divulgar seu trabalho durante o Festival de Cinema Europeu Imovision estará a atriz italiana Barbara Rochi, que traz o filme Diva Futura, drama que aborda a história da indústria pornográfica na Itália das décadas de 1980 e 1990 e que rendeu fama a nomes como Cicciolina, atriz pornô que se tornou parlamentar, além de Moana Pozzi, a também atriz pornô que fundou o Partido do Amor e concorreu às eleições em Roma em 1992.

Além destes, o festival também traz para divulgar seus novos trabalhos os irmãos franceses Ludovic e Zoran Boukherma, que apresentam E Seus Filhos Depois Deles, filme exibido no Festival de Veneza de 2024, e vencedor do prêmio de Melhor Jovem Ator com seu protagonista Paul Kirsher.

Na história, um rito de passagem de dois adolescentes de férias em um lago e que decidem roubar uma moto para ir a uma festa. As consequências desse ato cobrará um preço alto dos dois.

E fechando a comitiva de convidados, a diretora Alanté Kavaïté apresentará a ficção científica distópica Beladona, produção francesa que traz um grupo de pessoas em uma ilha excluída do mundo.

Distribuição e curadoria

Curador e idealizador do festival, Jean-Thomas Bernardini, fundador da distribuidora Imovision, conversou com A TARDE sobre os desafios de executar a segunda edição do festival e comentou sobre como o aspecto de distribuição dos filmes europeus no Brasil ainda encontra a dificuldade de encarar as gigantes produções de Hollywood nos circuitos comerciais.

“Este ano, apesar do entusiasmo com os resultados obtidos junto aos exibidores no ano passado, a tendência de algumas grandes redes é apostar quase exclusivamente em blockbusters, principalmente americanos, neste período”, confirma Bernardini.

“Ainda assim, teremos um excelente circuito, e os cinéfilos encontrarão boas opções”, garante o curador.

Dentro do aspecto da curadoria para o festival em sua segunda edição, o gestor explica como funcionou os critérios de seleção. "A escolha de filmes na Imovision é sempre pautada pela qualidade. Filmes que emocionam e que dialogam com o íntimo das pessoas, independentemente do gênero. Muitas vezes, adquirimos esses títulos antes mesmo de sua exibição em festivais, e eles acabam conquistando prêmios importantes antes de entrarem em circuito”, celebra Bernardini

“Para nós, o principal critério é também garantir uma diversidade de países, construindo uma seleção equilibrada”, explica.

Jean-Thomas Bernardini esteve presente na segunda edição do Seminário de Exibição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que aconteceu em março no Cine Glauber, e comentou sobre as principais dificuldades que precisam ser abordadas com um foco de resolução dentro desse aspecto crucial para a sobrevivência das salas de cinema: distribuição.

“Aproveito para parabenizar a equipe do Cine Glauber Rocha por essa realização tão importante, especialmente neste momento desafiador para a exibição. As principais dificuldades continuam sendo as mesmas: a falta de verba para lançamento, incomparável com a dos blockbusters; a quase ausência de cobertura da imprensa (com raras exceções) para os filmes europeus, que dificilmente são tratados aqui como grandes lançamentos, mesmo quando o são na Europa; e o excesso de títulos chegando semanalmente ao circuito, o que dificulta a escolha do público”, enumera Bernardini.

O curador da mostra finaliza comentando a importância dessa janela para filmes que possuem pouca visibilidade no circuito comercial brasileiro e celebra a oportunidade para a cinefilia conhecer tais obras.

“Considero este Festival Imovision fundamental, pois ele dá visibilidade a esses 14 filmes e permite que o público, a cada sessão, reconheça a qualidade ímpar do cinema europeu. Espero e torço para que as salas que compõem o circuito do festival estejam cheias”, finaliza.