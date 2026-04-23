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Carreta de cinema gratuita chega a Alagoinhas nesta quinta e sexta

O veículo, que utiliza um sistema de expansão estilo transformer, conta com poltronas confortáveis, sistemas digitais de som e imagem

Brenda Lua Ferreira
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Imagem ilustrativa da imagem Carreta de cinema gratuita chega a Alagoinhas nesta quinta e sexta
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A cidade de Alagoinhas, na Bahia, recebe nesta quinta, 23 e sexta-feira, 24, o projeto Cine Petrobras. Uma carreta itinerante, que se transforma em uma sala de cinema climatizada de alta tecnologia, oferecerá sessões de filmes, pipoca e refrigerante de forma totalmente gratuita para os moradores.

O veículo, que utiliza um sistema de expansão estilo transformer, conta com poltronas confortáveis, sistemas digitais de som e imagem, além de recursos de acessibilidade, incluindo espaço reservado para cadeirantes e elevador de acesso.

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Programação e ingressos

Durante o período de permanência, o projeto divide sua agenda em dois formatos:

  • Sessões diurnas: Direcionadas exclusivamente para escolas e instituições públicas locais, mediante agendamento prévio.
  • Sessão noturna: Aberta ao público em geral, às 18h30, com exibição dos filmes “Divertida Mente 2” e “Smurfs”.

Como as vagas são limitadas, os interessados devem retirar os ingressos antecipadamente no próprio local. A carreta está estacionada em frente ao Estádio Municipal Carneirão, na Rua Marcelo L. Pereira.

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O projeto, que percorrerá 30 municípios de 10 estados brasileiros, é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras e execução da Cepar Comunicação. Após passar por Alagoinhas, a carreta segue para os municípios de Valença (28 e 29 de abril) e Itamaraju (3 e 4 de maio).

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Tags:

Alagoinhas Cine Petrobras Cinema Itinerante Filmes Gratuitos

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