Chuvas intensas devem perder força no fim de semana em Salvador

Cenário segue sendo monitorado continuamente - Foto: Ilustrativa/Freepik

As fortes chuvas que atingem Salvador nos últimos dias colocaram a Defesa Civil em estado de atenção. Segundo o diretor da Codesal, Adriano Silveira, o município registrou dezenas de ocorrências, mas sem casos graves até o momento.

“O governo tem atuado em nossa cidade. Tivemos alguns casos, algumas solicitações, e já ficamos campeões em atendimentos. Foram 128 registros, incluindo alagamentos, deslizamentos e desabamentos, mas graças a Deus nada grave”, afirmou em entrevista a TV Bahia.

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De acordo com o diretor, o cenário segue sendo monitorado continuamente, já que o sistema de chuva deve persistir até sábado. “A gente tem acompanhado e monitorado todo esse sistema que deve continuar em nossa cidade pelo menos até o sábado, quando perde força com a chegada de uma massa de ar quente e seca. Inclusive, há possibilidade de sol no fim de semana”, explicou.

Bairros mais afetados

O monitoramento da Codesal aponta acumulados significativos nas últimas 72 horas. A cidade conta com 148 sensores espalhados para acompanhar os índices pluviométricos em tempo real.

Confira bairros mais afetados:

Monte Serrat — 138 mm

Liberdade — cerca de 133 mm

Calçada — 126 mm

Rio Vermelho — mais de 120 mm

Paripe — mais de 120 mm

Nível de atenção

A Defesa Civil segue operando com base no Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), que define protocolos de ação em períodos chuvosos.

“Estamos seguindo o PPDC, que orienta a mudança de nível operacional conforme a situação. Ontem já divulgamos a mudança para nível de atenção e avaliamos a possibilidade de um novo ajuste, caso seja necessário”, explicou o diretor.