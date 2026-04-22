FENÔMENO RARO
Chuva de meteoros atinge o Brasil nesta madrugada; veja horário
O fenômeno poderá ser visto em estados da região Nordeste
Uma chuva de meteoros Líridas poderá ser vista no céu brasileiro na madrugada de quinta-feira, 23. O fenômeno atinge seu pico a partir das 2h da manhã, no horário de Brasília, apontando para o horizonte norte.
Ele poderá ser visto de forma favorável nas regiões Norte e Nordeste, que possuem o ponto de origem da chuva mais baixo, em áreas afastadas da iluminação urbana, onde se posiciona a estrela Vega, localizada na constelação de Lira.
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Com pico entre os dias 22 e 23 de abril, a chuva de meteoros deve continuar visível até o dia 25 em algumas regiões com baixa iluminação. O pôr da Lua também acontece antes do momento de maior atividade dos meteoros, deixando o céu ainda mais escuro.
Apesar de não ser tão popular, a chuva de meteoros Líridas é um dos eventos astronômicos mais antigos já registrados na face da terra, com observações de astrônomos há cerca de 2,7 mil anos.
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