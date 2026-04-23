Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CALENDÁRIO CULTURAL

Carnaval no Pelô: consulta pública para edital termina em abril

Iniciativa integra o calendário cultural do estado e viabiliza a programação carnavalesca no Pelourinho

Edvaldo Sales
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Iniciativa integra o calendário cultural do estado e viabiliza a programação carnavalesca no Pelourinho
Iniciativa integra o calendário cultural do estado e viabiliza a programação carnavalesca no Pelourinho -

A consulta pública para o aprimoramento do Edital Carnaval do Pelô encerra no dia 27 de abril. A iniciativa integra o calendário cultural do estado e viabiliza a programação carnavalesca no Pelourinho, em Salvador. A participação acontece de forma online, por meio de formulário.

A consulta tem como objetivo qualificar o edital a partir da escuta dos agentes culturais, incorporando contribuições que dialoguem com as dinâmicas do setor e com os desafios enfrentados por artistas e produtores.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A proposta é tornar o instrumento cada vez mais aderente à realidade de quem atua diretamente na construção do Carnaval do Pelô.

Leia Também:

Canários do Reino grava audiovisual com show gratuito no Pelourinho
Palco do Rock confirma edição no Pelourinho neste sábado
Local famoso do Pelourinho vai mudar de nome em homenagem a cantor

Carnaval do Pelô

O Carnaval do Pelourinho, que acontece no Centro Histórico de Salvador, se consolidou como um dos mais importantes espaços de valorização da cultura popular durante o período carnavalesco.

A programação tem como prioridade a música ao vivo e reúne uma ampla diversidade de expressões artísticas, com forte presença da cultura afro-brasileira, contemplando ritmos como samba, reggae, afoxé, rap e manifestações tradicionais e contemporâneas.

Nas edições anteriores, o Carnaval do Pelô reuniu centenas de atrações distribuídas em diferentes formatos de apresentação, ocupando largos e ruas do Pelourinho ao longo de vários dias de programação.

Os editais estruturaram a seleção de propostas de modo a contemplar desde shows em palco até iniciativas itinerantes, contribuindo para dinamizar a circulação artística e ampliar o acesso do público.

Além das apresentações musicais, também foram incorporadas propostas voltadas a diferentes linguagens e públicos, como:

  • Grupos percussivos e de sopro
  • Formações orquestrais
  • Bailes infantis
  • Performances artísticas

Além disso, a presença de formatos como microtrios e nanotrios ampliou a ocupação dos espaços públicos, levando a festa para além dos palcos fixos.

A iniciativa é realizada pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval pelourinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Iniciativa integra o calendário cultural do estado e viabiliza a programação carnavalesca no Pelourinho
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Iniciativa integra o calendário cultural do estado e viabiliza a programação carnavalesca no Pelourinho
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Iniciativa integra o calendário cultural do estado e viabiliza a programação carnavalesca no Pelourinho
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Iniciativa integra o calendário cultural do estado e viabiliza a programação carnavalesca no Pelourinho
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x