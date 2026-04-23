Carnaval no Pelô: consulta pública para edital termina em abril

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Iniciativa integra o calendário cultural do estado e viabiliza a programação carnavalesca no Pelourinho - Foto: Divulgação

A consulta pública para o aprimoramento do Edital Carnaval do Pelô encerra no dia 27 de abril. A iniciativa integra o calendário cultural do estado e viabiliza a programação carnavalesca no Pelourinho, em Salvador. A participação acontece de forma online, por meio de formulário.

A consulta tem como objetivo qualificar o edital a partir da escuta dos agentes culturais, incorporando contribuições que dialoguem com as dinâmicas do setor e com os desafios enfrentados por artistas e produtores.

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A proposta é tornar o instrumento cada vez mais aderente à realidade de quem atua diretamente na construção do Carnaval do Pelô.

Carnaval do Pelô

O Carnaval do Pelourinho, que acontece no Centro Histórico de Salvador, se consolidou como um dos mais importantes espaços de valorização da cultura popular durante o período carnavalesco.

A programação tem como prioridade a música ao vivo e reúne uma ampla diversidade de expressões artísticas, com forte presença da cultura afro-brasileira, contemplando ritmos como samba, reggae, afoxé, rap e manifestações tradicionais e contemporâneas.

Nas edições anteriores, o Carnaval do Pelô reuniu centenas de atrações distribuídas em diferentes formatos de apresentação, ocupando largos e ruas do Pelourinho ao longo de vários dias de programação.

Os editais estruturaram a seleção de propostas de modo a contemplar desde shows em palco até iniciativas itinerantes, contribuindo para dinamizar a circulação artística e ampliar o acesso do público.

Além das apresentações musicais, também foram incorporadas propostas voltadas a diferentes linguagens e públicos, como:

Grupos percussivos e de sopro

Formações orquestrais

Bailes infantis

Performances artísticas

Além disso, a presença de formatos como microtrios e nanotrios ampliou a ocupação dos espaços públicos, levando a festa para além dos palcos fixos.

A iniciativa é realizada pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA).