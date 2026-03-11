Local famoso do Pelourinho vai mudar de nome em homenagem a cantor

Homenagem conecta memória, música e o patrimônio cultural do Centro Histórico - Foto: Divulgação

Em uma homenagem que conecta memória, música e o patrimônio cultural do Centro Histórico, a Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), anunciou que o tradicional Quarteirão das Artes passa a se chamar Quarteirão das Artes Moraes Moreira.

A mudança celebra o legado do cantor e compositor Moraes Moreira, reconhecido como o primeiro cantor de trio elétrico e figura central da música brasileira, tanto como integrante do grupo Novos Baianos quanto em sua trajetória solo.

Localizado no Centro Histórico de Salvador, o espaço reúne importantes equipamentos culturais da cidade, como o Cine Glauber Rocha, o Espaço Cultural da Barroquinha, o Teatro Gregório de Mattos, o Café-Teatro Nilda Spencer, o Espaço Boca de Brasa Centro e a sede da própria FGM.

Como parte da homenagem, o local também ganhará um monumento dedicado a Moraes Moreira, cuja inauguração acontece nesta quinta-feira, 12, às 17h. A cerimônia marca ainda o lançamento da programação comemorativa pelos 40 anos da Fundação Gregório de Mattos.

O evento contará com um cortejo do bloco Bloco Moraes e Moreira, conduzindo o público entre a estátua do artista e o Teatro Gregório de Mattos. No teatro, serão realizados a abertura da exposição FGM 40+, a apresentação da programação comemorativa de 2026, o lançamento da revista que celebra as quatro décadas da instituição e uma apresentação musical da cantora Andrezza.

O encerramento da noite ficará por conta do músico Davi Moraes, filho de Moraes Moreira, que se apresenta no Pátio Iyá Nassô, espaço localizado no complexo do Espaço Cultural da Barroquinha. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, sujeitas à lotação.