O novo filme do Prime Video que retrata o Brasil ideal para ver agora

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O novo filme de comédia do Prime Video retrata o Brasil - Foto: Divulgação

O filme Bola Pra Cima, nova aposta do Prime Video, estreou recentemente e rapidamente alcançou altos índices de visualização na plataforma.

Apesar do sucesso de público, a produção dirigida por Peter Farrelly tem gerado forte repercussão negativa, sendo alvo de críticas por estereótipos sobre o Brasil e registrando apenas 22% de aprovação da crítica e 26% do público.

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Entre audiência alta e rejeição

Mesmo com o desempenho expressivo no streaming, o longa tem sido detonado pela crítica especializada.

As avaliações apontam que o filme aposta em uma representação considerada datada e genérica do Brasil, reforçando clichês como violência exagerada, hipersexualização e a associação constante entre centros urbanos e cenários de floresta.

Nas redes sociais, o debate também ganhou força, com espectadores brasileiros questionando a forma como o país é retratado. Ainda assim, o título segue entre os mais assistidos da plataforma, evidenciando o contraste entre popularidade e rejeição.

Trama aposta no caos e no choque

A narrativa acompanha Brad, interpretado por Mark Wahlberg, e Elijah, vivido por Paul Walter Hauser, dois executivos de marketing americanos que chegam ao Brasil com a proposta de promover um novo tipo de preservativo durante a Copa do Mundo.

O plano sai do controle quando os protagonistas invadem o campo e impedem o gol do título da seleção brasileira, desencadeando um escândalo internacional.

A partir desse episódio, a dupla passa a ser perseguida por torcedores, organizações criminosas e dirigentes ambiciosos, transformando a viagem de negócios em uma corrida pela sobrevivência.

Humor escrachado e críticas ao roteiro

Com direção de Peter Farrelly, conhecido por equilibrar comédia e drama em sua filmografia, o longa tenta construir uma sátira a partir de uma premissa absurda. O roteiro, assinado por Paul Wernick e Rhett Reese, aposta em situações caóticas envolvendo escândalos corporativos e o universo do futebol.

Uma ideia absurda pode render bons resultados quando acompanhada de timing e construção narrativa consistente. No entanto, a recepção indica que o filme opta pelo caminho mais imediato, priorizando o choque e a repetição de piadas de teor sexual como principal recurso de humor.

Para parte da crítica especializada, isso compromete o ritmo e esvazia o potencial satírico da história.

Elenco e proposta

Além de Mark Wahlberg e Paul Walter Hauser, o elenco conta com Molly Shannon, Eva De Dominici e Benjamin Bratt. A dinâmica entre os protagonistas se baseia no contraste de personalidades, elemento central para sustentar o tom da narrativa.

Mesmo cercado por críticas, o filme segue em destaque no catálogo do Prime Video, impulsionado pela curiosidade do público e pela repercussão gerada em torno de sua abordagem sobre o Brasil.