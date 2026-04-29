Criador do He-Man, Roger Sweet morre aos 91 anos

Artista morreu pouco mais de um mês antes da estreia de ‘Mestres do Universo’, o novo filme de He-Man - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pouco mais de um mês antes da estreia de ‘Mestres do Universo’, o novo filme em live-action de He-Man, o designer Roger Sweet, responsável por criar o brinquedo original do personagem, morreu aos 91 anos, na terça-feira, 28. Sweet estava vivendo com efeitos da demência nos últimos anos, em um centro assistencial. A informação foi confirmada pelo TMZ.

Em fevereiro de 2026, a esposa do designer, Marlene Sweet, criou uma campanha de vaquinha online para auxiliar nos custos da internação do marido. Ao todo, ela conseguiu arrecadar cerca de US$ 95 mil. A Fundação Mattel chegou a doar US$ 5 mil para a campanha.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Roger Sweet foi chefe do Departamento de Design Preliminar na Mattel entre os anos 1970 e 1980. Em 1977, tentando competir com a linha de brinquedos de Star Wars, que dominava a venda nas lojas, a empresa estava buscando produtos originais.

O artista aproveitou a oportunidade para pegar um protótipo do boneco Big Jim, da própria Mattel, e adicionar argila para “turbinar” seus músculos. Essa foi a gênese do He-Man e da linha Mestres do Universo, que seria lançada em 1982 após aprovação do CEO Ray Wagner.

A franquia se provou imensamente popular com o passar dos anos, gerando séries de animação, histórias em quadrinhos, novos brinquedos e um filme lançado 1987, com Dolph Lundgren na pele de He-Man/Príncipe Adam.

Roger Sweet | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mestres do Universo

Nicholas Galitzine como He-Man | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A franquia vai ser retomada em breve nos cinemas com um novo longa, dessa vez estrelado por Nicholas Galitzine (‘Uma Ideia de Você’).

Qual a história do novo filme do He-Man?

Mestres do Universo acompanhará a origem do protagonista. A trama se passa duas décadas após a queda do Príncipe Adam na Terra. Agora, Adam descobre sua origem e é transportado de volta pelo espaço para defender seu planeta natal, Eternia, contra as forças malignas de Esqueleto.

No entanto, para derrotar um vilão tão poderoso, o Príncipe Adam precisará primeiro desvendar os mistérios do seu passado e se tornar He-Man: o homem mais poderoso do Universo.

A direção do filme ficou por conta do americano Travis Knight. O cineasta 52 anos é conhecido por seus trabalhos em ‘Bumblebee’, o derivado da franquia ‘Transformers’.

Além disso, tem uma extensa carreira trabalhando com efeitos visuais e animação, antes de fazer a transição para diretor em 2016.

Já o roteiro ficou a cargo de Chris Butler, que já trabalhou com Knight em ‘Kubo e as Cordas Mágicas’.

Elenco

Além de Nicholas Galitzine no papel principal, o filme terá Jared Leto como Esqueleto; Alison Brie (‘GLOW’) como a Maligna; Sam C. Wilson (‘A Casa do Dragão’) como Mandíbula; Kojo Attah (‘In the Grey’) como Triclope e Morena Baccarin (‘Deadpool’) como Feiticeira. Completam o time Hafthor Bjornsson (‘Goat Man’) e Camila Mendes (‘Teela’).

O elenco também conta com Kristen Wiig como a voz do Roboto, Charlotte Riley como a Rainha Marlena e James Purefoy como o Rei Randor. Dolph Lundgren, que protagonizou o live-action de Mestres do Universo nos anos 1980, terá uma participação especial.

Mestres do Universo tem estreia nos cinemas do Brasil marcada para 4 de junho de 2026.

Assista ao trailer do filme: