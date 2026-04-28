Marvel pode ter revelado maior segredo do novo filme do Homem-Aranha

A Marvel pode ter deixado escapar uma de suas maiores surpresas para o futuro do Homem-Aranha no cinema, e tudo começou com uma declaração de Mark Ruffalo que reacendeu teorias antigas e colocou Venom no centro dos planos do estúdio, algo que fãs esperam há anos.

Durante um evento na Itália, o intérprete do Hulk indicou que o herói vivido por Tom Holland deve enfrentar uma ameaça alienígena no futuro.

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A fala não trouxe detalhes, mas foi o suficiente para alimentar especulações sobre a introdução definitiva do simbionte no universo compartilhado.

Mudanças nos bastidores fortalecem teoria

A possibilidade ganha força ao observar o contexto recente. Após resultados abaixo do esperado de produções como 'Morbius' (2022) e 'Madame Teia' (2024), o universo da Sony Pictures perdeu espaço, abrindo caminho para que a Marvel Studios utilize personagens antes isolados, incluindo o simbionte, que teve uma trilogia própria estrelada por Tom Hardy.

Indícios dentro da própria narrativa também reforçam a teoria. No primeiro trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia, Peter aparece passando por uma transformação, comportamento que lembra diretamente a influência do simbionte nas histórias em quadrinhos e nas adaptações anteriores.

Conexão com o MCU já aconteceu

Esse possível caminho não surge do nada. Venom (Tom Hardy) já teve uma breve conexão com o MCU nas cenas pós-créditos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, quando apareceu observando Peter Parker (Holland) antes de ser enviado de volta ao seu universo. Desde então, a expectativa por um encontro real entre os personagens só cresceu.

Caso se confirme, a Marvel pode estar preparando um dos confrontos mais aguardados do gênero. Um embate entre Homem-Aranha e Venom não apenas ampliaria o alcance do MCU, como também retomaria uma dinâmica que não é explorada desde 2007.

Resta saber quando o estúdio pretende revelar essa carta. Considerando o histórico de Mark Ruffalo com spoilers, a pista pode não ter sido acidental. E, se depender do histórico recente da Marvel, o maior segredo do novo filme do herói pode já estar diante do público, apenas aguardando confirmação.

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 30 de julho nos cinemas.