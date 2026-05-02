Mulher entra em trabalho de parto em avião e bebê nasce durante voo

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Passageira precisou ser transferida para uma seção mais reservada da aeronave - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher deu à luz um bebê durante um voo após entrar em trabalho de parto prematuro. Ela viajava de Dakar, no Senegal, para Roma, capital da Itália, quando tudo aconteceu.

Uma hora após a decolagem, soou o alarme informando que a passageira, grávida de sete meses, estava prestes a dar à luz.

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A mulher foi transferida para uma seção mais reservada do avião, enquanto a tripulação solicitava que profissionais da saúde se apresentassem. Felizmente, havia um médico e uma enfermeira a bordo.

Passageira precisou ser transferida para uma seção mais reservada da aeronave | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Segundo a companhia aérea, que compartilhou o momento no Facebook, foi o primeiro bebê a nascer em uma aeronave da empresa. “Um evento agradável e inesperado alegrou o dia da ITA Airways”, disse.

A mãe e o bebê receberam assistência da tripulação e dos dois passageiros, profissionais da saúde e passam bem.

“Desejamos ao bebê uma vida maravilhosa e repleta de alegria”, escreveu a equipe.