Brasileiro de 23 anos é atacado por drone e morre na guerra na Ucrânia

O jovem estava no país europeu desde o dia 28 de janeiro - Foto: Acervo pessoal

O jovem brasileiro Jardel Sipriano Caetano, de 23 anos, foi morto após ataque de drones na guerra da Ucrânia, na última quarta-feira, 19. As informações são do g1.

Natural de São Mateus, Norte do Espírito Santo, o jovem estava no país europeu desde o dia 28 de janeiro deste ano. De acordo com a prima dele, Ana Paula Caetano de Souza, a morte de Jardel foi informada por ligação.

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Ana Paula explicou que o primo foi atingido por um ataque de um drone ao parar ao lado do corpo de um amigo brasileiro, que estava morto.

"Jardel estava lá como um fuzileiro do Exército da Ucrânia. Fiquei sabendo de um sobrevivente que ele só morreu atingido pelo drone pois estava passando, viu o amigo morto, não teve força e não conseguiu seguir em frente", disse ela ao g1.

Ainda de acordo com ela, os militares informaram que o corpo de Jardel não seria enviado para o Brasil.

"Essa é a nossa maior dor. Segundo o que o sargento me contou, não vão mandar o corpo, pois não conseguiram resgatá-lo. A gente sofre a dor da perda e você não poder enterrar, sepultar, ver pela última vez o seu ente querido, dói mais ainda".

O Portal A TARDE entrou em contato com o Itamaraty para saber mais informações sobre o caso e aguarda retorno.