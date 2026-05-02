Ex-Miss é presa após se passar por médica e realizar cirurgias plásticas

Um caso surpreendente ganhou repercussão na Indonésia e envolve uma ex-finalista de concurso de beleza acusada de se passar por médica e realizar cirurgias plásticas sem qualquer formação na área da saúde ao longo de cerca de cinco anos.

A investigada é Jenny Rahmadi Fitri, que participou do Puteri Indonésia, um dos principais concursos de beleza do país. Segundo as autoridades locais, mesmo sem diploma ou autorização profissional, ela teria mantido uma clínica de estética onde realizava atendimentos e procedimentos invasivos em pacientes que buscavam intervenções estéticas.

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As investigações apontam que a ex-miss utilizava estratégias comerciais para atrair clientes, oferecendo procedimentos com valores reduzidos e promoções consideradas abaixo do padrão de mercado. O objetivo, segundo a polícia, era ampliar a procura pelos serviços prestados na clínica, que funcionava de forma irregular.

De acordo com os relatos reunidos pelas autoridades, pacientes submetidos aos procedimentos relataram complicações graves após as intervenções, incluindo infecções, sangramentos intensos e necessidade de tratamentos médicos adicionais. Em alguns casos, houve sequelas permanentes, como cicatrizes e deformações físicas, além de impactos psicológicos significativos.

A polícia informou que ao menos 15 pessoas já foram identificadas como vítimas, mas esse número pode crescer conforme o avanço das investigações e o surgimento de novas denúncias. Há indícios de que a clínica pode ter atendido outros pacientes ao longo do período em que funcionou de maneira irregular.

O caso segue sob investigação das autoridades indonésias, que apuram a extensão das atividades realizadas, a quantidade total de vítimas e as circunstâncias em que os procedimentos eram executados.