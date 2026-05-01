Companhia aérea lança beliches na classe econômica; veja como funciona

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A empresa aérea Air New Zealand anunciou a instalação de cápsulas reclináveis com beliches na classe econômica das suas aeronaves. A iniciativa foi batizada como “Skynest”.

O espaço será utilizado em voos de longa distância, como nos aviões Boeing 787-9 Dreamliner, que operam o trecho entre Auckland, na Nova Zelândia, e Nova York, nos Estados Unidos, que chegam até 17 horas de duração.

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Como funciona a Skynest?

Com cerca de 2 metros de comprimento, a cápsula conta com colchão reclinável, iluminação adaptada para descanso, luz de leitura, cortina de privacidade, compartimento pessoal e entradas USB.

| Foto: Divulgação| Air New Zealand

Além disso, os passageiros terão acesso a máscara de olhos, tampões de ouvido, meias, travesseiros, roupa de cama e itens de cuidados pessoais.

O objetivo da companhia é proporcionar conforto em voos longos, principalmente para clientes da classe econômica.