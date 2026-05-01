Nova luz no semáforo pode mudar o trânsito; veja como funciona

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Uma nova proposta pode transformar a forma como o trânsito funciona nas cidades — e não envolve apenas carros, mas também tecnologia avançada. Estudos vêm analisando a inclusão de uma luz branca nos semáforos, criando um quarto sinal além do tradicional vermelho, amarelo e verde.

A ideia, que surgiu em pesquisas acadêmicas nos Estados Unidos e já é discutida na Europa, especialmente na Itália, busca integrar carros autônomos, veículos conectados e motoristas comuns em um mesmo sistema inteligente.

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O que significa a luz branca no semáforo

O novo modelo prevê um quarto foco luminoso: a luz branca.

Ela seria acionada quando houver uma quantidade relevante de veículos autônomos em um cruzamento. Nesse momento, o controle do fluxo deixa de ser apenas do semáforo tradicional e passa a ser coordenado por sistemas de inteligência artificial.

Na prática, decisões como parar, acelerar ou avançar passam a ser organizadas por uma plataforma digital que utiliza dados dos veículos conectados.

Para quem dirige carros convencionais, a orientação é simples: seguir o comportamento do veículo à frente, reduzindo decisões individuais bruscas.

Como isso pode mudar o trânsito



A proposta não é apenas tecnológica — ela também mira diretamente problemas do dia a dia.

Pesquisas indicam que a chamada “fase branca” pode diminuir congestionamentos em cruzamentos movimentados e reduzir o número de paradas completas no trânsito.

Com menos frenagens e arrancadas, o fluxo tende a ficar mais contínuo, o tempo de deslocamento pode cair e o consumo de combustível se torna mais eficiente.

Impacto ambiental entra na conta

Além da fluidez, a proposta também conversa com metas ambientais.

A redução de acelerações e freadas constantes pode diminuir o consumo de energia e a emissão de gases poluentes, especialmente em áreas urbanas mais congestionadas.

O sistema ainda teria capacidade de reagir em tempo real a mudanças no trânsito, como aumento de fluxo ou bloqueios em vias próximas.

O que dizem os testes

Apesar de chamar atenção, a tecnologia ainda não chegou às ruas de forma ampla.

O modelo segue em fase de estudos, simulações e testes controlados. Em cidades como Roma, o conceito já foi analisado, mas ainda não há liberação para uso em larga escala.

Isso indica que o avanço depende não só da tecnologia, mas também de ajustes em leis de trânsito, criação de padrões e campanhas para orientar motoristas.

Os principais ganhos apontados

Estudos destacam alguns benefícios diretos com a adoção do sinal branco: