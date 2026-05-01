Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Surfista é perseguido por tubarão por mais de 3 km

Segundo o relato publicado nas redes, a perseguição durou entre 10 e 12 minutos

Carla Melo
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O animal chegou a ficar a menos de um metro da prancha
O animal chegou a ficar a menos de um metro da prancha - Foto: Reprodução

Um vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra o momento em que um surfista é perseguido por um tubarão por mais de três quilômetros em mar aberto, na Califórnia.

Veja o vídeo

View this post on Instagram

A post shared by Tavis Boise (@smallwavetav)

Nas imagens, Ron Takeda aparece praticando hidrofoil, que funciona como um "aviãozinho" submerso fixado sob pranchas ou barcos. O amigo do surfista, Tavis, responsável pela gravação com uma câmera acoplada, aparece logo depois alertando ao companheiro “não caia” e “não pare”.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o relato publicado nas redes, a perseguição durou entre 10 e 12 minutos e se estendeu por mais de três quilômetros. “Foi um verdadeiro jogo de gato e rato, mas com um tubarão de 3 a 3,3 metros”, escreveu Tavis nas redes sociais.

Leia Também:

Companhia aérea lança beliches na classe econômica; veja como funciona
Nova luz no semáforo pode mudar o trânsito; veja como funciona
Governo dos EUA fecha parceria com empresas de IA para uso militar

Takeda também descreveu o momento em que percebeu que algo estava errado. O primeiro sinal foi o som de “estrondos e borbulhas” atrás da prancha. Ao olhar para trás, viu o que descreveu como “uma grande forma escura, semelhante a um torpedo”, inicialmente confundida com um golfinho.

O surfista afirma que o animal chegou a ficar a menos de um metro da prancha.“O tubarão se debatia para acompanhar cada curva e voltava a me alcançar”, contou. Apesar da tensão, o animal acabou se afastando, e os dois conseguiram completar o trajeto sem novos incidentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte mundo tubarão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O animal chegou a ficar a menos de um metro da prancha
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

O animal chegou a ficar a menos de um metro da prancha
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

O animal chegou a ficar a menos de um metro da prancha
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

O animal chegou a ficar a menos de um metro da prancha
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x