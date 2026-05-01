Surfista é perseguido por tubarão por mais de 3 km

O animal chegou a ficar a menos de um metro da prancha - Foto: Reprodução

Um vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra o momento em que um surfista é perseguido por um tubarão por mais de três quilômetros em mar aberto, na Califórnia.

Veja o vídeo

Nas imagens, Ron Takeda aparece praticando hidrofoil, que funciona como um "aviãozinho" submerso fixado sob pranchas ou barcos. O amigo do surfista, Tavis, responsável pela gravação com uma câmera acoplada, aparece logo depois alertando ao companheiro “não caia” e “não pare”.

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Segundo o relato publicado nas redes, a perseguição durou entre 10 e 12 minutos e se estendeu por mais de três quilômetros. “Foi um verdadeiro jogo de gato e rato, mas com um tubarão de 3 a 3,3 metros”, escreveu Tavis nas redes sociais.

Takeda também descreveu o momento em que percebeu que algo estava errado. O primeiro sinal foi o som de “estrondos e borbulhas” atrás da prancha. Ao olhar para trás, viu o que descreveu como “uma grande forma escura, semelhante a um torpedo”, inicialmente confundida com um golfinho.

O surfista afirma que o animal chegou a ficar a menos de um metro da prancha.“O tubarão se debatia para acompanhar cada curva e voltava a me alcançar”, contou. Apesar da tensão, o animal acabou se afastando, e os dois conseguiram completar o trajeto sem novos incidentes.