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Em pleno feriado, Salvador tem 15 praias impróprias para banho; veja quais

Boletim do Inema aponta risco em diversos pontos da capital

Gustavo Zambianco
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Praia de São Tomé de Paripe
Praia de São Tomé de Paripe -

Dias antes do feriado de Tiradentes, que acontece nesta terça-feira, 21, moradores de Salvador receberam uma notícia não muito boa nesta sexta-feira, 17, já que 15 praias foram definidas como impróprias para banho.

O diagnóstico foi divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), por meio da Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP).

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Saiba as praias impróprias em Salvador no feriado

De acordo com o boletim, os seguintes trechos estão impróprios para banho de mar nesta semana:

  • São Tomé de Paripe - Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia;
  • Tubarão - Em frente ao conjunto habitacional Vila Mar Azul, próximo à antiga fábrica de cimento;
  • Periperi - Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea;
  • Penha - Em frente à barraca do Valença;
  • Bogari - Em frente ao Colégio da Policia Militar da Ribeira;
  • Bonfim - Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia;
  • Pedra Furada - Atrás do Hospital Municipal do Homem, em frente à ladeira que dá acesso à praia;
  • Boa Viagem - Ao lado do Forte de Monte Serrat, em frente ao muro lateral da antiga sede do Inema, junto à escadaria de acesso à praia;
  • Contorno - Na Av. Contorno, entre o Restaurante Amado e a Bahia Marina;
  • Rio Vermelho - Em frente à Travessa Bartolomeu de Gusmão e próximo à escada de acesso à praia;
  • Rio Vermelho – Em frente ao Largo de Santana e próximo à escada de acesso à praia;
  • Boca do Rio - Em frente ao posto Salva Vidas;
  • Patamares - Em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao antigo Coliseu do Forró;
  • Placaford - Em frente ao posto Salva Vidas;
  • Itapuã - Em frente à Sereia de Itapuã.

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Motivo da impropriedade de uso

De acordo com o instituto, as análises utilizam como indicador a bactéria Escherichia coli, cuja presença aponta contaminação fecal recente, de origem humana ou animal.

Por mais que ela não seja patogênica de fato, sua detecção sinaliza a possibilidade de outros microrganismos ligados à poluição.

A classificação leva em conta um conjunto de amostras obtidas ao longo de cinco semanas consecutivas, o que permite a identificação de variações na qualidade da água e orientar o uso das praias.

“A avaliação da balneabilidade é contínua e baseada em um conjunto de amostras coletadas ao longo de semanas consecutivas, o que permite identificar tendências na qualidade da água e orientar a população sobre os locais mais adequados para o banho”, explica Greice Ximena, especialista em Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Inema.

Como conferir a qualidade das águas em Salvador

Os boletins de balneabilidade de Salvador e demais localidades do litoral baiano são atualizados semanalmente e disponibilizados ao público nos canais oficiais do Inema.

Além disso, as condições das praias também podem ser consultadas pelo aplicativo “Vai Dar Praia”, disponível para dispositivos Android e iOS, que reúne dados atualizados de forma acessível.

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