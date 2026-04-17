VLT e metrô colocam Salvador no top 3 do transporte sobre trilhos

VLT de Salvador - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O transporte sobre trilhos no Brasil segue em recuperação após a pandemia — e Salvador começa a ganhar protagonismo nesse cenário. Com a Bahia ocupando o terceiro lugar em demanda nacional, a capital baiana reforça a importância do metrô na mobilidade urbana, mesmo diante de desafios estruturais.

Em 2025, metrôs e trens urbanos transportaram 2,59 bilhões de passageiros no país, um crescimento discreto de 0,8% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos).

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Recuperação ainda lenta

Apesar da alta, o setor ainda não voltou ao nível pré-pandemia. Em 2019, o volume chegou a 3,22 bilhões de passageiros, número que segue distante da realidade atual.

Após uma retomada mais acelerada entre 2021 e 2024, o crescimento perdeu força. Mudanças no comportamento da população ajudam a explicar o cenário: o avanço do home office, do ensino remoto e o aumento do uso de transporte individual impactaram diretamente a demanda.

Limite da estrutura atual

Segundo a ANPTrilhos, o sistema já opera próximo do limite da infraestrutura existente. Sem novos investimentos em expansão, o crescimento tende a estagnar.

A malha metroferroviária brasileira chegou a 1.144,7 km em 2025, com leve avanço em relação ao ano anterior. Ainda assim, há expectativa de mudança: cerca de R$ 50 bilhões estão previstos para investimentos nos próximos cinco anos.

Bahia no top 3

A demanda segue concentrada em poucos estados. São Paulo lidera com ampla vantagem, seguido pelo Rio de Janeiro. A Bahia aparece em terceiro lugar, com 4,5% da movimentação nacional.

Juntos, os três estados concentram mais de 94% dos passageiros transportados no país — um dado que reforça o peso de Salvador no cenário nacional.

Salvador em expansão

Na capital baiana, o transporte sobre trilhos vive um novo ciclo de crescimento, com obras simultâneas que prometem impactar diretamente a mobilidade urbana.

No metrô, o destaque é a expansão da Linha 1 até o Campo Grande. O novo trecho, com cerca de 1 km, vai ligar a Estação da Lapa ao centro da cidade, alcançando regiões como Graça, Vitória, Garcia e Politeama. O investimento estimado é de R$ 1,5 bilhão.

VLT muda o eixo da cidade

Já o projeto do VLT é ainda mais amplo. Com cerca de 43,7 km de extensão e aproximadamente 50 paradas, o sistema será implantado em três trechos.

O primeiro conecta a Ilha de São João ao Comércio, passando pela Calçada e requalificando o Subúrbio Ferroviário. O segundo liga Paripe a Águas Claras, com integração ao metrô. O terceiro trecho segue até Piatã, aproximando o sistema da orla.

Desafio vai além da expansão

Mesmo com novos projetos, especialistas apontam que o avanço do setor depende também de melhorias na integração entre modais, na unificação de tarifas e na modernização dos sistemas de pagamento.

Hoje, o sistema ferroviário brasileiro conta com 49 linhas em operação, distribuídas em 12 estados e 73 municípios, atendendo quase um quarto da população do país.