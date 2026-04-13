VLT Salvador-Alagoinhas: estudo entra em fase concreta após aporte de R$ 16 milhões

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O governo da Bahia, por meio da Companhia de Transportes do Estado (CTB), passou a contar com um aporte federal de R$ 16 milhões para realizar estudos que podem destravar uma demanda: a construção de um novo VLT ou trem regional que saia de Salvador, passe por Simões Filho, Camaçari e chegue a Alagoinhas.

Além de renovar a malha ferroviária para o escoamento da produção, o novo modal é visto como uma solução de transporte de massa para desafogar o trânsito e reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios, que hoje sofrem com engarrafamentos constantes e o alto custo dos pedágios.

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O que você vai ler nesta reportagem O governo da Bahia recebe R$ 16 milhões do Novo PAC para estudos de um novo VLT ligando Salvador a Alagoinhas.

O novo modal visa melhorar o transporte público, desafogar o trânsito e reduzir custos com pedágios entre os municípios envolvidos.

A CTB contratará uma empresa para definir o modelo adequado de transporte após a realização de estudos viáveis.

Ao portal A TARDE, a CTB afirmou que o destino para o dinheiro disponibilizado pelo governo federal foi feito por meio do Novo PAC.

Com o aporte, será contratada uma empresa especializada para realizar os “estudos de viabilidade que irão definir o modelo mais adequado para o modal”.

Até o momento, ainda não foi aberto o processo de licitação para a contratação da empresa que fará o estudo.

Qual seria o trajeto ideal?

Atualmente, conforme análise de especialistas da própria CTB, existem duas possibilidades de traçado:

Ponto de origem na localidade de Ilha de São João , no fim do trecho 1 do VLT de Salvador seguindo por Mapele até Camaçari ;

, no fim do trecho 1 do ; Parte da Estação Águas Claras do metrô, passando por Simões Filho antes de chegar ao polo industrial.

Projeto trecho Alagoinhas | Foto: Divulgação | CTB

Caso a viabilidade do projeto seja comprovada, ele ampliará ainda mais o traçado do VLT que está sendo construído em Salvador, com 50 paradas e 43,7 km divididos em três trechos:

Trecho 1 (Calçada - Ilha de São João)

(Calçada - Ilha de São João) Trecho 2 (Paripe - Águas Claras)

(Paripe - Águas Claras) Trecho 3 (Águas Claras - Piatã)

VLT de Salvador em construção | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Dinheiro dividido por etapas

De acordo com o Portal da Transparência, os recursos do Novo PAC, que totalizam R$ 16 milhões, foram repassados ao governo da Bahia de forma escalonada para os estudos do projeto desde 2024.

O dinheiro foi dividido da seguinte forma:

2024 : R$ 238.928,59

: R$ 238.928,59 2025 : R$ 12.991.193,91

: R$ 12.991.193,91 2026 : R$ 2.854.127,50

A reportagem questionou a CTB sobre o empenho do recurso e a pasta informou que, embora o dinheiro tenha sido repassado de forma escalonada, ele ainda não estava disponível para uso.

“Nunca foi utilizada verba referente a este serviço, uma vez que ela não tinha sido atestada para uso, nem havia serviço em andamento. O processo inicia-se agora com a contratação da empresa que irá executar os estudos e será paga com a verba destinada”, explicou a CTB.

Com a liberação do recurso no último dia 6 de abril, os estudos vão entrar em uma nova fase concreta.

VLT de Salvador: entenda em que estágio estão as obras

Previsto para ser inaugurado em junho, o primeiro trecho que liga o bairro da Calçada a Ilha de São João já tem 60% das obras concluídas, de acordo com o governo da Bahia.

O modal também deve passar pelo bairro do Comércio. Ao todo, o primeiro trecho contará com 26 paradas. A intervenção recebeu recurso de R$ 1,5 bilhão.

Confira as paradas do trecho 1:

Estação Calçada;

Baixa do Fiscal;

Santa Luzia;

Pedreira;

Voluntários da Pátria;

Lobato;

União;

Marisqueiras;

Antônio Garcia;

Plataforma;

Itacaranha;

Escada;

Praia Grande;

Ara Ketu;

Periperi;

Setúbal;

Maternidade Maria de Conceição de Jesus;

Paripe;

Olindina;

Ilha de São João.

Confira as paradas do VLT até o Comércio:

Estação Calçada;

Calçada 2;

São Joaquim;

Ferry Boat;

Hospital da Marinha;

Instituto do Cacau

Comércio.