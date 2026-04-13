VLT Salvador-Alagoinhas: estudo entra em fase concreta após aporte de R$ 16 milhões

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O governo da Bahia, por meio da Companhia de Transportes do Estado (CTB), passou a contar com um aporte federal de R$ 16 milhões para realizar estudos que podem destravar uma demanda: a construção de um novo VLT ou trem regional que saia de Salvador, passe por Simões Filho, Camaçari e chegue a Alagoinhas.
Além de renovar a malha ferroviária para o escoamento da produção, o novo modal é visto como uma solução de transporte de massa para desafogar o trânsito e reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios, que hoje sofrem com engarrafamentos constantes e o alto custo dos pedágios.
O que você vai ler nesta reportagem
- O governo da Bahia recebe R$ 16 milhões do Novo PAC para estudos de um novo VLT ligando Salvador a Alagoinhas.
- O novo modal visa melhorar o transporte público, desafogar o trânsito e reduzir custos com pedágios entre os municípios envolvidos.
- A CTB contratará uma empresa para definir o modelo adequado de transporte após a realização de estudos viáveis.
Ao portal A TARDE, a CTB afirmou que o destino para o dinheiro disponibilizado pelo governo federal foi feito por meio do Novo PAC.
Com o aporte, será contratada uma empresa especializada para realizar os “estudos de viabilidade que irão definir o modelo mais adequado para o modal”.
Até o momento, ainda não foi aberto o processo de licitação para a contratação da empresa que fará o estudo.
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Qual seria o trajeto ideal?
Atualmente, conforme análise de especialistas da própria CTB, existem duas possibilidades de traçado:
- Ponto de origem na localidade de Ilha de São João, no fim do trecho 1 do VLT de Salvador, seguindo por Mapele até Camaçari;
- Parte da Estação Águas Claras do metrô, passando por Simões Filho antes de chegar ao polo industrial.
Caso a viabilidade do projeto seja comprovada, ele ampliará ainda mais o traçado do VLT que está sendo construído em Salvador, com 50 paradas e 43,7 km divididos em três trechos:
- Trecho 1 (Calçada - Ilha de São João)
- Trecho 2 (Paripe - Águas Claras)
- Trecho 3 (Águas Claras - Piatã)
Dinheiro dividido por etapas
De acordo com o Portal da Transparência, os recursos do Novo PAC, que totalizam R$ 16 milhões, foram repassados ao governo da Bahia de forma escalonada para os estudos do projeto desde 2024.
O dinheiro foi dividido da seguinte forma:
- 2024: R$ 238.928,59
- 2025: R$ 12.991.193,91
- 2026: R$ 2.854.127,50
A reportagem questionou a CTB sobre o empenho do recurso e a pasta informou que, embora o dinheiro tenha sido repassado de forma escalonada, ele ainda não estava disponível para uso.
“Nunca foi utilizada verba referente a este serviço, uma vez que ela não tinha sido atestada para uso, nem havia serviço em andamento. O processo inicia-se agora com a contratação da empresa que irá executar os estudos e será paga com a verba destinada”, explicou a CTB.
Com a liberação do recurso no último dia 6 de abril, os estudos vão entrar em uma nova fase concreta.
VLT de Salvador: entenda em que estágio estão as obras
Previsto para ser inaugurado em junho, o primeiro trecho que liga o bairro da Calçada a Ilha de São João já tem 60% das obras concluídas, de acordo com o governo da Bahia.
O modal também deve passar pelo bairro do Comércio. Ao todo, o primeiro trecho contará com 26 paradas. A intervenção recebeu recurso de R$ 1,5 bilhão.
Confira as paradas do trecho 1:
- Estação Calçada;
- Baixa do Fiscal;
- Santa Luzia;
- Pedreira;
- Voluntários da Pátria;
- Lobato;
- União;
- Marisqueiras;
- Antônio Garcia;
- Plataforma;
- Itacaranha;
- Escada;
- Praia Grande;
- Ara Ketu;
- Periperi;
- Setúbal;
- Maternidade Maria de Conceição de Jesus;
- Paripe;
- Olindina;
- Ilha de São João.
Confira as paradas do VLT até o Comércio:
- Estação Calçada;
- Calçada 2;
- São Joaquim;
- Ferry Boat;
- Hospital da Marinha;
- Instituto do Cacau
- Comércio.
Qual é o valor do aporte federal para o novo VLT na Bahia?O governo federal destinou R$ 16 milhões para os estudos do novo VLT que ligará Salvador a Alagoinhas.
Como será utilizado o recurso do Novo PAC?Os R$ 16 milhões serão usados para contratar uma empresa especializada que realizará estudos de viabilidade do projeto do VLT.
Quando iniciarão os estudos para o novo VLT?Os estudos vão começar após a contratação da empresa responsável, que está prevista para ser realizada em breve.
Quais municípios serão atendidos pelo novo modal de transporte?O VLT deverá passar por Salvador, Simões Filho, Camaçari e Alagoinhas, melhorando o transporte entre esses locais.
Como os estudos de viabilidade vão impactar o tráfego na região?Se viabilizado, o novo VLT pode reduzir engarrafamentos, além de oferecer uma alternativa de transporte de massa, facilitando o deslocamento entre os municípios.
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