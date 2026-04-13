Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
VLT de Salvador sobre os trilhos implantados no bairro da Calçada

MOBILIDADE URBANA

VLT Salvador-Alagoinhas: estudo entra em fase concreta após aporte de R$ 16 milhões

Projeto pode desafogar o trânsito e reduzir o tempo de deslocamento entre as cidades

VLT de Salvador sobre os trilhos implantados no bairro da Calçada - Foto Feijão Almeida | GOVBA

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Ane Catarine
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon

O governo da Bahia, por meio da Companhia de Transportes do Estado (CTB), passou a contar com um aporte federal de R$ 16 milhões para realizar estudos que podem destravar uma demanda: a construção de um novo VLT ou trem regional que saia de Salvador, passe por Simões Filho, Camaçari e chegue a Alagoinhas.

Além de renovar a malha ferroviária para o escoamento da produção, o novo modal é visto como uma solução de transporte de massa para desafogar o trânsito e reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios, que hoje sofrem com engarrafamentos constantes e o alto custo dos pedágios.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Resumo

O que você vai ler nesta reportagem

  • O governo da Bahia recebe R$ 16 milhões do Novo PAC para estudos de um novo VLT ligando Salvador a Alagoinhas.
  • O novo modal visa melhorar o transporte público, desafogar o trânsito e reduzir custos com pedágios entre os municípios envolvidos.
  • A CTB contratará uma empresa para definir o modelo adequado de transporte após a realização de estudos viáveis.

Ao portal A TARDE, a CTB afirmou que o destino para o dinheiro disponibilizado pelo governo federal foi feito por meio do Novo PAC.

Com o aporte, será contratada uma empresa especializada para realizar os “estudos de viabilidade que irão definir o modelo mais adequado para o modal”.

Até o momento, ainda não foi aberto o processo de licitação para a contratação da empresa que fará o estudo.

Leia Também:

VLT além de Salvador: veja cidades na mira da expansão do modal
Jerônimo tenta viabilizar projeto de VLT até Alagoinhas; entenda
Além dos trilhos: como o VLT de Salvador promete transformar a estética e a economia da cidade
VLT de Salvador terá conexão com o metrô em 3 estações; veja quais

Qual seria o trajeto ideal?

Atualmente, conforme análise de especialistas da própria CTB, existem duas possibilidades de traçado:

  • Ponto de origem na localidade de Ilha de São João, no fim do trecho 1 do VLT de Salvador, seguindo por Mapele até Camaçari;
  • Parte da Estação Águas Claras do metrô, passando por Simões Filho antes de chegar ao polo industrial.
Projeto trecho Alagoinhas
Projeto trecho Alagoinhas | Foto: Divulgação | CTB

Caso a viabilidade do projeto seja comprovada, ele ampliará ainda mais o traçado do VLT que está sendo construído em Salvador, com 50 paradas e 43,7 km divididos em três trechos:

  • Trecho 1 (Calçada - Ilha de São João)
  • Trecho 2 (Paripe - Águas Claras)
  • Trecho 3 (Águas Claras - Piatã)
VLT de Salvador em construção
VLT de Salvador em construção | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Dinheiro dividido por etapas

De acordo com o Portal da Transparência, os recursos do Novo PAC, que totalizam R$ 16 milhões, foram repassados ao governo da Bahia de forma escalonada para os estudos do projeto desde 2024.

O dinheiro foi dividido da seguinte forma:

  • 2024: R$ 238.928,59
  • 2025: R$ 12.991.193,91
  • 2026: R$ 2.854.127,50

A reportagem questionou a CTB sobre o empenho do recurso e a pasta informou que, embora o dinheiro tenha sido repassado de forma escalonada, ele ainda não estava disponível para uso.

“Nunca foi utilizada verba referente a este serviço, uma vez que ela não tinha sido atestada para uso, nem havia serviço em andamento. O processo inicia-se agora com a contratação da empresa que irá executar os estudos e será paga com a verba destinada”, explicou a CTB.

Com a liberação do recurso no último dia 6 de abril, os estudos vão entrar em uma nova fase concreta.

VLT de Salvador: entenda em que estágio estão as obras

Previsto para ser inaugurado em junho, o primeiro trecho que liga o bairro da Calçada a Ilha de São João já tem 60% das obras concluídas, de acordo com o governo da Bahia.

O modal também deve passar pelo bairro do Comércio. Ao todo, o primeiro trecho contará com 26 paradas. A intervenção recebeu recurso de R$ 1,5 bilhão.

Confira as paradas do trecho 1:

  • Estação Calçada;
  • Baixa do Fiscal;
  • Santa Luzia;
  • Pedreira;
  • Voluntários da Pátria;
  • Lobato;
  • União;
  • Marisqueiras;
  • Antônio Garcia;
  • Plataforma;
  • Itacaranha;
  • Escada;
  • Praia Grande;
  • Ara Ketu;
  • Periperi;
  • Setúbal;
  • Maternidade Maria de Conceição de Jesus;
  • Paripe;
  • Olindina;
  • Ilha de São João.

Confira as paradas do VLT até o Comércio:

  • Estação Calçada;
  • Calçada 2;
  • São Joaquim;
  • Ferry Boat;
  • Hospital da Marinha;
  • Instituto do Cacau
  • Comércio.

Qual é o valor do aporte federal para o novo VLT na Bahia?

O governo federal destinou R$ 16 milhões para os estudos do novo VLT que ligará Salvador a Alagoinhas.

Como será utilizado o recurso do Novo PAC?

Os R$ 16 milhões serão usados para contratar uma empresa especializada que realizará estudos de viabilidade do projeto do VLT.

Quando iniciarão os estudos para o novo VLT?

Os estudos vão começar após a contratação da empresa responsável, que está prevista para ser realizada em breve.

Quais municípios serão atendidos pelo novo modal de transporte?

O VLT deverá passar por Salvador, Simões Filho, Camaçari e Alagoinhas, melhorando o transporte entre esses locais.

Como os estudos de viabilidade vão impactar o tráfego na região?

Se viabilizado, o novo VLT pode reduzir engarrafamentos, além de oferecer uma alternativa de transporte de massa, facilitando o deslocamento entre os municípios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alagoinhas Mobilidade Urbana Salvador VLT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
VLT de Salvador sobre os trilhos implantados no bairro da Calçada
Play

Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

VLT de Salvador sobre os trilhos implantados no bairro da Calçada
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

VLT de Salvador sobre os trilhos implantados no bairro da Calçada
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

VLT de Salvador sobre os trilhos implantados no bairro da Calçada
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

x