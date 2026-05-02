Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEMA

Wagner Moura e astros de Hollywood estrelam novo filme de Fernando Meirelles

Diretor já trabalhou com o ator baiano em diversas produções

Gustavo Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Wagner Moura estrela comédia onde um quadro em branco coloca uma amizade em risco; entenda
Wagner Moura estrela comédia onde um quadro em branco coloca uma amizade em risco; entenda - Foto: Patrick T. Fallon | AFP

O baiano Wagner Moura será uma das estrelas presentes no novo filme de Fernando Meirelles, diretor do aclamado 'Cidade de Deus'. Além dele, Colin Farrell e Ralph Fiennes, dois astros de Hollywood, estarão no elenco do longa-metragem, que se chamará “Art”, uma comédia focada no questionamento do conceito da arte.

Na trama, a amizade de anos de três homens chega ao seu limite quando um deles, Serge, decide comprar um caríssimo quadro: uma tela completamente branca. Marc, o segundo amigo, fica indignado e assim começa uma longa discussão sobre o que cada um considera como arte. Yvan, o terceiro, apenas age como mediador para tentar apaziguar o conflito.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Oscar 2027: Academia anuncia novas regras para premiação; veja o que muda
Universo de Star Wars será homenageado em Salvador com festa temática
6 filmes incríveis da Netflix que você precisa ver neste fim de semana

Christopher Hampton, duas vezes vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por Meu Pai (2020) e Ligações Perigosas (1988), baseou o roteiro em uma peça francesa de mesmo nome escrita por Yasmina Reza.

O filme ainda não tem data de estreia.

Reunião de talentos

Além de Cidade de Deus, Fernando Meirelles ganhou notoriedade pela direção de filmes como Ensaio Sobre a Cegueira (2008), adaptação do livro de José Saramago, e Dois Papas, que estreou na Netflix em 2019.

Esta não será a primeira vez que Meirelles trabalha com os três atores. Em 2005, o diretor esteve junto com Ralph Fiennes no filme O Jardineiro Fiel. Já em 2024, Fernando Meirelles trabalhou com Colin Farrell na série Sugar, da Apple TV.

Com Wagner Moura, a principal produção de Fernando Meirelles foi o filme VIPs (2010).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema filme wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wagner Moura estrela comédia onde um quadro em branco coloca uma amizade em risco; entenda
Play

Vale o ingresso? Rio de Sangue une ação e suspense em trama urgente

Wagner Moura estrela comédia onde um quadro em branco coloca uma amizade em risco; entenda
Play

Criador do He-Man, Roger Sweet morre aos 91 anos

Wagner Moura estrela comédia onde um quadro em branco coloca uma amizade em risco; entenda
Play

O novo filme de ação eletrizante da Netflix que vai salvar seu sábado

Wagner Moura estrela comédia onde um quadro em branco coloca uma amizade em risco; entenda
Play

Filme de comédia baiano ganha primeiro trailer oficial; veja

x