Wagner Moura e astros de Hollywood estrelam novo filme de Fernando Meirelles

Wagner Moura estrela comédia onde um quadro em branco coloca uma amizade em risco; entenda - Foto: Patrick T. Fallon | AFP

O baiano Wagner Moura será uma das estrelas presentes no novo filme de Fernando Meirelles, diretor do aclamado 'Cidade de Deus'. Além dele, Colin Farrell e Ralph Fiennes, dois astros de Hollywood, estarão no elenco do longa-metragem, que se chamará “Art”, uma comédia focada no questionamento do conceito da arte.

Na trama, a amizade de anos de três homens chega ao seu limite quando um deles, Serge, decide comprar um caríssimo quadro: uma tela completamente branca. Marc, o segundo amigo, fica indignado e assim começa uma longa discussão sobre o que cada um considera como arte. Yvan, o terceiro, apenas age como mediador para tentar apaziguar o conflito.

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Christopher Hampton, duas vezes vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por Meu Pai (2020) e Ligações Perigosas (1988), baseou o roteiro em uma peça francesa de mesmo nome escrita por Yasmina Reza.

O filme ainda não tem data de estreia.

Reunião de talentos

Além de Cidade de Deus, Fernando Meirelles ganhou notoriedade pela direção de filmes como Ensaio Sobre a Cegueira (2008), adaptação do livro de José Saramago, e Dois Papas, que estreou na Netflix em 2019.

Esta não será a primeira vez que Meirelles trabalha com os três atores. Em 2005, o diretor esteve junto com Ralph Fiennes no filme O Jardineiro Fiel. Já em 2024, Fernando Meirelles trabalhou com Colin Farrell na série Sugar, da Apple TV.

Com Wagner Moura, a principal produção de Fernando Meirelles foi o filme VIPs (2010).