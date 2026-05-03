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Ataques cruzados deixam oito mortos na Ucrânia e na Rússia - Foto: HANDOUT / STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAINE / AFP

Ao menos oito pessoas morreram em ataques cruzadores entre a Rússia e a Ucrânia, realizados neste domingo, 3, em meio à estagnação das negociações para encerrar a guerra que se estende há mais de quatro anos.

De acordo com autoridades dos dois países, quatro pessoas morreram na Rússia e outras quatro em território ucraniano.

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No lado russo da linha de frente, ataques ucranianos noturnos e neste domingo deixaram dois mortos na região fronteiriça de Belgorod, um perto de Moscou e outro, um adolescente, no sul da Ucrânia ocupado pela Rússia.

Na Ucrânia, duas pessoas morreram em Odessa, no sul, outra na região de Kherson, também no sul, e outra em um ataque contra a cidade industrial de Dnipro, no centro do país.

Os países têm intensificado os ataques nos últimos meses. Na última quarta-feira, 19, o jovem brasileiro Jardel Sipriano Caetano, de 23 anos, foi morto após ataque de drones na guerra da Ucrânia, na última quarta-feira, 19.

O jovem estava no país europeu desde o dia 28 de janeiro deste ano.

Série de ataques

Fotos tiradas em Dnipro mostravam o telhado de um edifício de apartamentos com cinco andares destruído, com vigas de madeira expostas e escombros espalhados pelos apartamentos do último andar.

Segundo a Força Aérea de Kiev, a Rússia lançou 268 drones e um míssil balístico contra a Ucrânia durante a noite.

Por sua vez, as forças ucranianas atacaram com pelo menos 334 drones o território inimigo, informou o Ministério da Defesa russo.

A região de Leningrado, no noroeste, foi o principal alvo. Os terminais de exportação de petróleo nesta região sofreram vários ataques nas últimas semanas.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também reivindicou um ataque contra dois petroleiros da frota fantasma russa no porto de Novorosíisk, no Mar Negro.

Os ataques ucranianos mataram um homem de 77 anos na região de Moscou e uma adolescente de 15 anos na região de aporizhzhia (sul da Ucrânia), afirmaram os governadores regionais.

Dezenas de milhares de pessoas morreram nesta guerra, que começou em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia.

*Com informações da AFP