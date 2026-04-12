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TENSÃO

Guerra na Ucrânia: trégua de Páscoa expira sob troca mútua de acusações

Cessar-fogo de 32 horas foi marcado por calma relativa e milhares de denúncias de violação

Redação e AFP
Por Redação e AFP

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Capelão abençoa militares ucranianos da 33ª Brigada Mecanizada Independente e bolos tradicionais para celebrar a Páscoa Ortodoxa
Capelão abençoa militares ucranianos da 33ª Brigada Mecanizada Independente e bolos tradicionais para celebrar a Páscoa Ortodoxa -

A trégua temporária entre Rússia e Ucrânia por ocasião da Páscoa Ortodoxa expirou oficialmente nesta segunda-feira, 13. O período de 32 horas de cessar-fogo, ordenado por Vladimir Putin e proposto anteriormente por Volodimir Zelensky, terminou com ambos os lados se acusando mutuamente de milhares de violações ao longo dos 1.200 quilômetros da linha de freO Exército ucraniano informou ter registrado mais de 7,6 mil investidas russas durante o período, incluindo o uso de drones kamikaze. Por outro lado, o Ministério da Defesa russo acusou Kiev de quase 2 mil violações, citando ataques de artilharia e tentativas de avanço que teriam sido frustradas.

Impasse territorial e exigências

Apesar da pausa ter permitido que soldados participassem de missas ao ar livre, o cenário diplomático permanece travado. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou qualquer prorrogação da trégua, afirmando que a "operação militar especial" continuará enquanto Zelensky não aceitar as condições de Moscou.

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A Rússia exige a retirada total das tropas ucranianas da região de Donetsk e concessões territoriais permanentes — termos que Kiev classifica como capitulação e rejeita categoricamente.

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Redução de bombardeios pesados

Como sinal positivo, o Estado-Maior ucraniano destacou que, durante a trégua, não houve registro de ataques russos com mísseis ou drones de longo alcance do tipo Shahed, que costumam atingir cidades todas as noites.

No entanto, o ceticismo prevalece entre a população e os militares, que veem na pausa uma estratégia russa para reorganização de tropas.

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  • Foto divulgada pelo serviço de imprensa da 93ª Brigada Mecanizada Separada de Kholodnyi Yar
  • Militares ucranianos participam de um culto religioso em uma sala transformada em igreja em um local não divulgado perto de Sloviansk
  • Um capelão abençoa militares ucranianos da 33ª Brigada Mecanizada Independente e bolos tradicionais para celebrar a Páscoa Ortodoxa, na região de Kharkiv, em 12 de abril de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia
  • Um padre ortodoxo abençoa um militar ucraniano condecorado durante a missa de Páscoa em frente à Catedral de São Miguel das Cúpulas Douradas, em Kiev
  • O padre Petro Nemesh reza com militares ucranianos da 33ª Brigada Mecanizada Independente, ao lado de bolos tradicionais e outros alimentos, para celebrar a Páscoa Ortodoxa, na região de Kharkiv
  • Moradores locais carregam suas cestas repletas de bolos e ovos tradicionais enquanto passam por uma exposição a céu aberto de equipamentos militares russos destruídos durante as celebrações da Páscoa em Kiev
  • O padre Petro Nemesh lidera uma cerimônia religiosa com militares ucranianos da 33ª Brigada Mecanizada Independente para celebrar a Páscoa Ortodoxa, na região de Kharkiv,
  • Militares ucranianos da 33ª Brigada Mecanizada Independente caminham após uma cerimônia religiosa para celebrar a Páscoa Ortodoxa, na região de Kharkiv, em 12 de abril de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia
  • Um militar ucraniano da 33ª Brigada Mecanizada Independente carrega uma caixa com bolos tradicionais e outros alimentos após uma cerimônia religiosa para celebrar a Páscoa Ortodoxa

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Guerra Rússia Ucrânia

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