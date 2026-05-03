'O Diabo Veste Prada 2' estreia com segunda maior arrecadação de 2026

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"O Diabo Veste Prada 2" teve a segunda maior arrecadação de 2026 em seu final de semana de estreia, com US$ 233 milhões de faturamento nas bilheterias mundiais. Até então, a produção está atrás apenas de "Super Mario Galaxy", que estreou com US$ 372,5 milhões mundiais.

Inclusive, o filme supera “Michael”, cinebiografia de Michael Jackson, que estreou com US$ 217 milhões, sendo a terceira produção com a maior estreia do ano. Na quarta posição do ranking está "Devoradores de Estrelas", que arrecadou US$ 140 milhões na estreia.

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Segundo a revista Variety, o novo filme deve ultrapassar a arrecadação do antecessor, lançado em 2006, em semanas.

O filme, que reúne Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci nos papéis principais, está em cartaz no Brasil desde a última quinta, 30.