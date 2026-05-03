Netflix adota estratégia inédita para novo filme de 'Nárnia'; saiba qual

Novo ‘As Crônicas de Nárnia’ vai adaptar o livro ‘O Sobrinho do Mago’ - Foto: Divulgação

A Netflix anunciou uma estratégia inédita para o lançamento de “Nárnia: O Sobrinho do Mago”. O filme, dirigido por Greta Gerwig, chegará primeiro aos cinemas de todo o mundo em fevereiro de 2027, com exibição exclusiva por mais de 45 dias antes de entrar no catálogo da plataforma.

A produção é baseada na obra de C. S. Lewis, publicada em 1955, e aborda as origens do universo de Nárnia. Esta será a primeira adaptação cinematográfica do livro específico dentro da franquia.

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Segundo a empresa, a decisão de priorizar as salas de cinema se deve ao apelo global e multigeracional das histórias criadas por Lewis. Após o período nas telonas, o longa ficará disponível no streaming a partir de 2 de abril de 2027.

A iniciativa foi bem recebida por representantes do setor exibidor. Para Michael O'Leary, presidente da organização Cinema United, o filme tem perfil ideal para ser assistido em tela grande, e o público deve aproveitar essa experiência.

A medida marca uma mudança importante na estratégia da Netflix, que tradicionalmente prioriza lançamentos diretos em sua plataforma digital.