O crime real por trás de A Escada, série que está bombando na Netflix

Siga o A TARDE no Google

Série foi lançada em 2022 e voltou a ganhar destaque após entrar no catálogo da plataforma - Foto: Divulgação

A minissérie ‘A Escada’, lançada em 2022, voltou a ganhar destaque após entrar no catálogo da Netflix e virou assunto entre os fãs de obras baseadas em fatos.

O programa, lançado inicialmente pela HBO Max, foi inspirado em um caso real que chocou os Estados Unidos. A produção dramatiza os eventos de um dos julgamentos mais controversos dos últimos anos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estrelada por Colin Firth e Toni Collette, a minissérie de oito episódios acompanha a história de Michael Peterson, acusado de matar a esposa, Kathleen Peterson, em 2001.

O que parecia, inicialmente, um acidente doméstico rapidamente se transformou em uma investigação complexa, cheia de inconsistências, teorias e reviravoltas judiciais.

O caso aconteceu na cidade de Durham, na Carolina do Norte, quando Michael ligou para o serviço de emergência alegando ter encontrado Kathleen caída ao pé da escada.

No entanto, a cena levantou suspeitas. A quantidade de sangue e o laudo da autópsia indicavam múltiplos ferimentos na cabeça, incompatíveis com uma queda. A acusação passou a sustentar que ela teria sido assassinada.

Além disso, outro ponto que chamou atenção foi um episódio do passado de Michael. Isso porque anos antes, uma amiga próxima de Peterson, Elizabeth Ratliff, também foi encontrada morta ao pé de uma escada, na Alemanha.

O caso, inicialmente tratado como morte natural, foi reavaliado durante o julgamento e considerado homicídio, fator que reforçou a tese da promotoria do crime contra Kathleen.

Reviravolta

Michael Peterson foi condenado à prisão perpétua em 2003, mas a condenação foi anulada em 2011, após a descoberta de falhas graves na análise de provas, especialmente nos depoimentos sobre manchas de sangue.

Após anos de disputa judicial, Michael aceitou um acordo conhecido como “Alford plea”, que permite declarar inocência, mas reconhece que há evidências suficientes para a condenação. Com isso, deixou a prisão em liberdade.

O caso segue cercado de dúvidas e teorias mesmo depois de mais de duas décadas. A minissérie explora diferentes versões do que pode ter acontecido, mas não chega a uma conclusão definitiva e ampliou a curiosidade sobre o caso.

Audiência

De acordo com a Netflix, a minissérie registrou cerca de 2,6 milhões de visualizações em apenas uma semana e entrou para o Top 10 em 44 países.

Além da versão dramatizada, o caso também foi retratado em um documentário homônimo lançado em 2018, pela Netflix, que acompanha de perto os bastidores do julgamento e está disponível na mesma plataforma.

Assista ao trailer de A Escada: