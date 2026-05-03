Só 3 episódios: essa série esquecida da Netflix é ideal para o domingo

Essa série curta da Netflix é perfeita para começar e terminar ainda neste domingo - Foto: Divulgação

Apesar do fim de semana já dar sinais de despedida, o domingo ainda guarda espaço para mergulhar em boas histórias, especialmente aquelas que começam e terminam no mesmo dia.

Pensando nisso, a Netflix tem uma opção certeira para quem busca algo envolvente sem precisar de longas horas: Drácula, minissérie lançada em 2020 que acabou sendo ofuscada em meio às constantes novidades do catálogo, mas que merece uma redescoberta.

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Uma nova leitura de um clássico conhecido

Ambientada na Transilvânia de 1897, a trama acompanha o Conde Drácula (Claes Bang), uma figura intrigante e mortal que espalha terror ao chegar à Inglaterra vitoriana. Seus crimes sangrentos e sua presença magnética transformam qualquer encontro em um jogo perigoso entre sedução e ameaça.

Baseada no romance clássico de Bram Stoker, a produção não se limita a repetir a história original. Desenvolvida por Mark Gatiss e Steven Moffat conhecidos pelo trabalho em Sherlock, a minissérie aposta em uma releitura moderna, explorando não apenas o horror, mas também a mente e as motivações do icônico vampiro.

Estrutura curta, impacto duradouro

Com apenas três episódios de aproximadamente 90 minutos cada, a narrativa se constrói de forma intensa e dinâmica. A estrutura não linear contribui para criar reviravoltas e manter o espectador constantemente em alerta, fugindo do formato tradicional.

Além disso, personagens secundários ganham força na trama, como a freira Agatha Van Helsing, que se destaca pela inteligência e pela forma como confronta o próprio Drácula, elevando o nível do conflito.

A produção chama atenção pelo estilo visual marcante, que mergulha no gótico com cenários sombrios e atmosfera densa. Ao mesmo tempo, os diálogos afiados trazem um humor ácido inesperado, equilibrando tensão e ironia.

Essa combinação de horror, crítica social e leveza pontual faz com que a história vá além dos sustos fáceis, oferecendo uma experiência mais reflexiva e provocadora.

Vale a pena dar play?

A minissérie é ideal para quem gosta de narrativas que desafiam o convencional. Fãs de terror encontram aqui mais do que criaturas e suspense: há profundidade psicológica, questionamentos contemporâneos e personagens complexos que fogem do óbvio.



Mesmo tendo passado um pouco despercebida desde seu lançamento, Drácula se mantém como uma das produções mais interessantes do catálogo quando o assunto é releitura de clássicos. Curta, intensa e cheia de personalidade, é uma escolha certeira para transformar o domingo em uma experiência envolvente do começo ao fim.