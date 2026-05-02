SE LIGA NA DICA!
Só 7 episódios: a nova série da Netflix que vai salvar o seu sábado
Produção recém-chegada aposta em vingança, cenas intensas e elenco internacional para dominar sua maratona
O sábado finalmente chegou, e, com ele, a busca por histórias envolventes para maratonar ganha força, especialmente quando se trata de produções curtas.
Nesse cenário, a série Homem em Chamas, nova aposta da Netflix, surge como uma escolha direta para quem procura ação e tensão, combinando narrativa acelerada e apenas sete episódios para acompanhar nos próximos dias.
Ação e vingança como motor da trama
A história acompanha John Creasy, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, um ex-mercenário das Forças Especiais marcado por experiências traumáticas.
Leia Também:
Após perder seu único companheiro, ele passa a lidar com transtorno de estresse pós-traumático enquanto busca vingança contra os responsáveis pela destruição da família do amigo.
Ao mesmo tempo, assume a missão de proteger a filha do colega morto, o que o coloca novamente no centro do perigo. A jornada mistura proteção, redenção e confronto direto com forças criminosas, em uma escalada de violência e tensão.
Presença brasileira e Rio de Janeiro como cenário central
Parte da narrativa se desenvolve no Rio de Janeiro, onde Creasy tenta reconstruir sua vida ao aceitar um trabalho como guarda-costas. A tentativa de manter a calma é interrompida quando a jovem que ele protege é sequestrada, levando o protagonista de volta à ação.
A partir daí, a trama se transforma em uma busca intensa por justiça, com sequências de perseguição, confrontos e momentos de alta pressão pelas ruas da cidade.
O elenco reúne nomes de destaque, incluindo Yahya Abdul-Mateen II e a brasileira Alice Braga, além de atores como Scoot McNairy, Bobby Cannavale e Paul Ben-Victor. A produção também conta com participação de Thomás Aquino e Billie Boullet.
Nos bastidores, a série traz nomes relevantes da indústria, com criação de Kyle Killen e direção de episódios assinada pelo cineasta brasileiro Vicente Amorim, além de Steven Caple Jr..
Nova adaptação de uma história conhecida
A produção adapta a obra literária de A. J. Quinnell, expandindo para o formato de série uma narrativa já conhecida do público. A história já ganhou versões anteriores no cinema, incluindo a adaptação estrelada por Denzel Washington em 2004.
Agora, a nova versão busca aprofundar o universo do personagem e explorar suas motivações ao longo de uma temporada mais extensa.
Vale a pena assistir?
Com foco em ação e desenvolvimento psicológico, a série aposta em uma narrativa contínua, marcada por confrontos e dilemas internos. A combinação entre vingança, trauma e proteção cria um ritmo constante, pensado para manter o espectador engajado até o último episódio.
Para quem procura uma produção intensa, com cenas de ação e uma história centrada em um protagonista complexo, a série se posiciona como uma das principais apostas do catálogo para o fim de semana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes