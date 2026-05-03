O que "O Diabo Veste Prada 2" tem a ver com seus direitos no trabalho

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicaram uma campanha conjunta nas redes sociais para reforçar a importância dos direitos trabalhistas no Brasil.

Como base, foi utilizado o filme "O Diabo Veste Prada 2", lançado no Brasil na última quinta-feira, 30. Na publicação, os órgãos utilizaram linguagem informal e referências à cultura digital.

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“Uma cópia da CLT para você e duas já estão com as gêmeas no trem.” A frase é uma alusão aos pedidos feitos por Miranda Priestly (personagem vivida por Meryl Streep) à sua assistente, Andrea Sachs (Anne Hathaway).

O conteúdo também afirma que direitos trabalhistas são “uma conquista histórica” e devem ser respeitados. A publicação traz ainda cinco momentos em que Miranda violou normas neste sentido.

Em uma delas, o texto afirma que estar sempre on-line e responder a qualquer hora não é comprometimento. "Respeite seu descanso: trabalho fora do trabalho gera hora extra", diz um trecho da mensagem.

A postagem foi lançada na sexta-feira, 1º, Dia do Trabalho, e aproveitando o engajamento de lançamento do longa que, segundo a Forbes, deve arrecadar de US$ 65 milhões a US$ 80 milhões no fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

O Diabo Veste Prada 2: o filme

Vinte anos depois dos meses mais desafiadores, fabulosos e transformadores da vida de Andy na revista Runway, chegou a hora de ela voltar ao escritório de Miranda Priestly.

Enfrentando a instabilidade do setor editorial, Miranda (Meryl Streep) reencontra Andy (vivida por Anne Hathaway), que está muito mais confiante e madura. Juntas, elas vão ter que encarar Emily (papel de Emily Blunt), a ex-assistente de Miranda, que agora tem um cargo importante em uma marca de luxo.

CLT

A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) é o principal conjunto de normas que regulamenta as relações de trabalho no Brasil. Criada pelo Decreto-Lei nº 5.452 em 1º de maio de 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, ela unificou a legislação trabalhista existente para proteger o trabalhador e organizar o mercado formal.

O regime CLT, popularmente conhecido como "carteira assinada", assegura direitos mínimos ao trabalhador: