Augusto Vasconcelos critica elites e defende CLT contra retrocessos

Secretário citou incompatibilidade clara entre plataformas políticas conservadoras e o bem-estar de quem produz - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Augusto Vasconcelos, foi o convidado desta quarta-feira, 8, do A TARDE Cast. Em uma conversa franca sobre o cenário político e econômico, o titular da Setre não poupou críticas à atuação de setores conservadores e das elites financeiras no que diz respeito aos direitos sociais.

Para Vasconcelos, existe uma incompatibilidade clara entre as plataformas políticas conservadoras e o bem-estar de quem produz.

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"Os partidos da direita vão de encontro aos interesses do trabalhador", afirmou. De acordo com o secretário, a agenda de flexibilização de direitos é um retrocesso que a pasta tenta combater através de políticas públicas de fortalecimento da renda.

Ataque aos direitos

Um dos pontos centrais da entrevista foi a defesa da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O secretário relembrou as pressões sofridas pela legislação nos últimos anos, pontuando que "as elites econômicas quiseram acabar com a CLT" para reduzir custos operacionais às custas da segurança jurídica e social do empregado.

Qualificação como resposta

Como contraponto às críticas, Augusto enfatizou o robusto cronograma de qualificação profissional executado pelo Governo do Estado. O foco da Setre tem sido preparar a classe trabalhadora baiana para setores estratégicos, garantindo que o desenvolvimento econômico da Bahia seja acompanhado de capacitação técnica.

"Trabalhamos para que o cidadão não tenha apenas um emprego, mas uma profissão digna e protegida", concluiu o secretário, destacando programas que alcançam desde a capital até o interior do estado.