Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

A TARDE CAST

Augusto Vasconcelos critica elites e defende CLT contra retrocessos

Titular da Setre-BA não poupou críticas à atuação de setores conservadores

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

08/04/2026 - 18:42 h | Atualizada em 08/04/2026 - 19:39

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Secretário citou incompatibilidade clara entre plataformas políticas conservadoras e o bem-estar de quem produz
Secretário citou incompatibilidade clara entre plataformas políticas conservadoras e o bem-estar de quem produz -

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Augusto Vasconcelos, foi o convidado desta quarta-feira, 8, do A TARDE Cast. Em uma conversa franca sobre o cenário político e econômico, o titular da Setre não poupou críticas à atuação de setores conservadores e das elites financeiras no que diz respeito aos direitos sociais.

Para Vasconcelos, existe uma incompatibilidade clara entre as plataformas políticas conservadoras e o bem-estar de quem produz.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Os partidos da direita vão de encontro aos interesses do trabalhador", afirmou. De acordo com o secretário, a agenda de flexibilização de direitos é um retrocesso que a pasta tenta combater através de políticas públicas de fortalecimento da renda.

Leia Também:

Contratação de R$ 15 milhões é barrada em prefeitura baiana
Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026

Ataque aos direitos

Um dos pontos centrais da entrevista foi a defesa da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O secretário relembrou as pressões sofridas pela legislação nos últimos anos, pontuando que "as elites econômicas quiseram acabar com a CLT" para reduzir custos operacionais às custas da segurança jurídica e social do empregado.

Qualificação como resposta

Como contraponto às críticas, Augusto enfatizou o robusto cronograma de qualificação profissional executado pelo Governo do Estado. O foco da Setre tem sido preparar a classe trabalhadora baiana para setores estratégicos, garantindo que o desenvolvimento econômico da Bahia seja acompanhado de capacitação técnica.

"Trabalhamos para que o cidadão não tenha apenas um emprego, mas uma profissão digna e protegida", concluiu o secretário, destacando programas que alcançam desde a capital até o interior do estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Desenvolvimento Econômico direitos trabalhistas emprego qualificação profissional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretário citou incompatibilidade clara entre plataformas políticas conservadoras e o bem-estar de quem produz
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Secretário citou incompatibilidade clara entre plataformas políticas conservadoras e o bem-estar de quem produz
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Secretário citou incompatibilidade clara entre plataformas políticas conservadoras e o bem-estar de quem produz
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Secretário citou incompatibilidade clara entre plataformas políticas conservadoras e o bem-estar de quem produz
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

x