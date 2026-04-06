Nova lei garante até 3 dias de folga paga para trabalhadores; entenda

Carteira de Trabalho - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Trabalhadores de todo o país passam a ter direito a se ausentar do trabalho para cuidar da própria saúde sem prejuízo no salário. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e altera a Consolidação das Leis do Trabalho.

A nova legislação determina que os empregadores devem informar formalmente os funcionários sobre o direito de se ausentar para realizar exames preventivos. A exigência foi incluída no artigo 473 da CLT e busca garantir que os trabalhadores tenham conhecimento do benefício.

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Direito a até três dias de folga

Com a mudança, o trabalhador poderá faltar ao serviço por até três dias a cada 12 meses, sem prejuízo do salário, para a realização de exames relacionados à prevenção de doenças como câncer de mama, colo do útero, próstata e infecções como o HPV.

Empresas devem orientar funcionários

Além da liberação para exames, as empresas também passam a ser obrigadas a divulgar informações sobre campanhas oficiais de vacinação e prevenção de doenças.

A CLT passa a contar com o artigo 169-A, que prevê ações de conscientização no ambiente de trabalho, seguindo orientações do Ministério da Saúde.