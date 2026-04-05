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BRASIL

Pix na Colômbia? Petro faz pedido a Lula e ataca Trump após criticas

Pedido aconteceu após EUA anunciar que está investigando o Pix

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

05/04/2026 - 22:04 h

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Pix tem sido objeto de debate internacional
Pix tem sido objeto de debate internacional -

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu ao presidente Lula, que o Pix, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, seja estendido ao país sul-americano.

O pedido de Petro aconteceu por meio das redes sociais neste domingo, 5, e acontece dias depois do Governo dos Estados Unidos, fazer críticas ao sistema de pagamento financeiro.

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“Peço ao Brasil que estenda o sistema Pix à Colômbia e que deixe de considerar a lista OFAC, que já não serve”, disse Gustavo Petro.

Além disso, Petro afirmou que o sistema de sanção dos EUA é “aberrante” e guiado por uma extrema direita que não respeita a diversidade econômica global. O Pix está sendo investigado pelo Governo Trump, que ameaçou impor sanções econômicas ao Brasil.

“Sem diferenciação política na humanidade, a humanidade perece. A extrema direita não entende que a base diversa da humanidade é sua riqueza e que não deve ser eliminada, porque então não há humanidade. Por isso é tão necessária uma governança global democrática”, continuou Petro.

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Investigação dos EUA sobre o Pix

O documento do Governo dos Estados sob o comando de Donald Trump acusa o Pix de criar uma desvantagem para gigantes do cartão de crédito, citando Visa e Mastercard.

“Representantes do setor nos Estados Unidos têm manifestado preocupação de que o Banco Central favoreça o Pix, o que colocaria em desvantagem fornecedores norte-americanos de serviços de pagamento eletrônico. Além disso, o Banco Central exige que instituições financeiras com mais de 500 mil contas adotem o uso do Pix”, diz trecho do documento da Casa Branca.

Responsável pela apuração, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), diz que o Pix visa favorecer os serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo.

Lula reage após investigação

Em visita a Salvador, na manhã desta quinta, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu o documento dos EUA relacionado ao sistema de pagamento, afirmando que "ninguém" mudará o Pix.

"Disseram que o Pix distorce o comércio internacional, porque cria problema para a moeda deles. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o PIX é do Brasil, e ninguém vai fazer a gente mudar o serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós queremos saber é de aprimorar o Pix, para que cada vez mais, ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país", disparou em discurso ao qual o A TARDE presenciou in loco.

Banco Central estuda expandir Pix a outros países

O Banco Central anunciou uma série de mudanças no Pix que devem começar a ser implementadas até o fim deste ano. O pacote de atualizações e modernização do sistema envolve também o Pix Internacional.

A ideia do Banco Central é ampliar o uso do Pix em outros países, consolidando pagamentos transfronteiriços de forma mais abrangente.

Pix bate recorde em 2025

O Banco Central (BC) registrou R$ 35,36 trilhões em transferências via PIX em 2025, um número recorde. Foi registrado um crescimento de 3,6% na comparação com 2024 — quando as movimentações totalizaram R$ 26,46 trilhões.

Além do valor, a quantidade de transações também cresceu. Em 2025 foram 79,8 bilhões de operações, contra 63,5 bilhões de transferências no ano anterior.

O que é o sistema Pix?

O Pix é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil, permitindo transferências financeiras rápidas e seguras entre pessoas e instituições em qualquer hora e dia.

Por que Gustavo Petro pediu ao Brasil para estender o Pix à Colômbia?

Gustavo Petro solicitou a extensão do Pix à Colômbia para melhorar a eficiência dos pagamentos e criticou a lista de sanções da OFAC dos EUA, argumentando que o sistema poderia beneficiar a diversidade econômica.

Como os Estados Unidos estão envolvidos no sistema Pix?

Os EUA, através do governo de Donald Trump, estão investigando o Pix, alegando que ele pode criar desvantagens para empresas de cartões de crédito como Visa e Mastercard, o que gerou preocupações no setor financeiro norte-americano.

O que Lula disse sobre as críticas ao Pix?

Em resposta às críticas dos EUA, Lula reafirmou que o Pix é um sistema brasileiro e que não terá mudanças impostas por interesses externos, focando em aprimorá-lo para atender melhor a população.

Quais são os planos de expansão do Pix?

O Banco Central está estudando a expansão do Pix para pagamentos internacionais, buscando consolidar operações transfronteiriças e aumentar a utilização do sistema em outros países, facilitando trocas financeiras.

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