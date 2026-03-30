BRASIL
É preciso declarar transferências Pix no Imposto de Renda?
Entenda como evitar problemas na declaração do IR
Por Victoria Isabel
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Com o início do prazo de entrega do Imposto de Renda 2026, contribuintes ainda têm dúvidas sobre como declarar valores movimentados via Pix, especialmente após o anúncio de novas regras de fiscalização pela Receita Federal.
Não existe taxação sobre o Pix
Apesar das dúvidas, não há qualquer tipo de taxação sobre o Pix.
O que a Receita Federal considera na hora da declaração não é o meio de pagamento, mas sim a origem e o valor dos recursos movimentados.
Ou seja, independentemente de o dinheiro ter sido transferido via Pix, TED, DOC ou dinheiro em espécie, ele pode estar sujeito à tributação, dependendo da sua natureza.
O que deve ser declarado no Imposto de Renda
O contribuinte não precisa declarar especificamente transferências via Pix, mas sim os rendimentos recebidos ao longo do ano.
Em 2026, está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 no ano anterior.
Entre os principais exemplos de rendimentos tributáveis estão:
- salários e férias
- horas extras
- benefícios do INSS
- aluguéis
- rendimentos de investimentos
- pensões e benefícios sociais
Assim, valores recebidos via Pix, como pagamento por serviços, aluguéis ou até doações, devem ser informados, caso o contribuinte se enquadre nas regras da Receita.
Comprovantes são fundamentais
Para quem utiliza o Pix com frequência, especialmente para recebimentos recorrentes, a recomendação é guardar todos os comprovantes.
Esses registros funcionam como recibos e são essenciais para comprovar a origem dos valores declarados, evitando inconsistências que possam levar à malha fina.
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Receita monitora movimentações financeiras
A Receita Federal acompanha as movimentações financeiras dos contribuintes, incluindo as feitas via Pix.
Bancos e instituições financeiras são obrigados a informar:
- movimentações mensais acima de R$ 2 mil para pessoas físicas
- movimentações acima de R$ 6 mil para pessoas jurídicas
Caso haja divergência entre os valores movimentados e os declarados, como movimentar R$ 90 mil no ano e declarar apenas R$ 45 mil, o contribuinte pode cair na malha fina.
Atenção na hora de declarar
Diante disso, a principal recomendação é preencher a declaração com atenção e transparência, incluindo todos os rendimentos recebidos, independentemente da forma de pagamento.
O uso do Pix, por si só, não gera imposto, mas os valores movimentados podem, sim, ter impacto na sua declaração.
O Pix é taxado no Imposto de Renda?Não, o Pix em si não é taxado. O que importa na declaração é a origem e o valor dos recursos movimentados.
O que devo declarar se recebi dinheiro via Pix?Você deve declarar os rendimentos recebidos, como salários, aluguéis e benefícios, se estes forem superiores a R$ 33.888,00 no ano anterior.
Quais comprovantes devo guardar ao usar o Pix?É essencial guardar todos os comprovantes de transferências recebidas via Pix, pois eles ajudam a comprovar a origem dos valores na declaração.
Como a Receita Federal monitora as movimentações via Pix?A Receita Federal acompanha movimentações financeiras, obrigando bancos a reportar transações mensais acima de R$ 2 mil para pessoas físicas.
O que acontece se eu declarar um valor menor do que movimentei?Se houver divergência entre o que você movimentou e declarou, pode ocorrer malha fina, resultando em possíveis penalidades.
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