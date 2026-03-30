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BRASIL

É preciso declarar transferências Pix no Imposto de Renda?

Entenda como evitar problemas na declaração do IR

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

30/03/2026 - 10:40 h

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Declaração do Imposto de Renda 2026 já está disponível
Declaração do Imposto de Renda 2026 já está disponível -

Com o início do prazo de entrega do Imposto de Renda 2026, contribuintes ainda têm dúvidas sobre como declarar valores movimentados via Pix, especialmente após o anúncio de novas regras de fiscalização pela Receita Federal.

Não existe taxação sobre o Pix

Apesar das dúvidas, não há qualquer tipo de taxação sobre o Pix.

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O que a Receita Federal considera na hora da declaração não é o meio de pagamento, mas sim a origem e o valor dos recursos movimentados.

Ou seja, independentemente de o dinheiro ter sido transferido via Pix, TED, DOC ou dinheiro em espécie, ele pode estar sujeito à tributação, dependendo da sua natureza.

Novas regras de fiscalização foram anunciadas pela Receita Federal
Novas regras de fiscalização foram anunciadas pela Receita Federal | Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O que deve ser declarado no Imposto de Renda

O contribuinte não precisa declarar especificamente transferências via Pix, mas sim os rendimentos recebidos ao longo do ano.

Em 2026, está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 no ano anterior.

Entre os principais exemplos de rendimentos tributáveis estão:

  • salários e férias
  • horas extras
  • benefícios do INSS
  • aluguéis
  • rendimentos de investimentos
  • pensões e benefícios sociais

Assim, valores recebidos via Pix, como pagamento por serviços, aluguéis ou até doações, devem ser informados, caso o contribuinte se enquadre nas regras da Receita.

Comprovantes são fundamentais

Para quem utiliza o Pix com frequência, especialmente para recebimentos recorrentes, a recomendação é guardar todos os comprovantes.

Esses registros funcionam como recibos e são essenciais para comprovar a origem dos valores declarados, evitando inconsistências que possam levar à malha fina.

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Receita monitora movimentações financeiras

A Receita Federal acompanha as movimentações financeiras dos contribuintes, incluindo as feitas via Pix.

Bancos e instituições financeiras são obrigados a informar:

  • movimentações mensais acima de R$ 2 mil para pessoas físicas
  • movimentações acima de R$ 6 mil para pessoas jurídicas

Caso haja divergência entre os valores movimentados e os declarados, como movimentar R$ 90 mil no ano e declarar apenas R$ 45 mil, o contribuinte pode cair na malha fina.

Atenção na hora de declarar

Diante disso, a principal recomendação é preencher a declaração com atenção e transparência, incluindo todos os rendimentos recebidos, independentemente da forma de pagamento.

O uso do Pix, por si só, não gera imposto, mas os valores movimentados podem, sim, ter impacto na sua declaração.

O Pix é taxado no Imposto de Renda?

Não, o Pix em si não é taxado. O que importa na declaração é a origem e o valor dos recursos movimentados.

O que devo declarar se recebi dinheiro via Pix?

Você deve declarar os rendimentos recebidos, como salários, aluguéis e benefícios, se estes forem superiores a R$ 33.888,00 no ano anterior.

Quais comprovantes devo guardar ao usar o Pix?

É essencial guardar todos os comprovantes de transferências recebidas via Pix, pois eles ajudam a comprovar a origem dos valores na declaração.

Como a Receita Federal monitora as movimentações via Pix?

A Receita Federal acompanha movimentações financeiras, obrigando bancos a reportar transações mensais acima de R$ 2 mil para pessoas físicas.

O que acontece se eu declarar um valor menor do que movimentei?

Se houver divergência entre o que você movimentou e declarou, pode ocorrer malha fina, resultando em possíveis penalidades.

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Tags:

Imposto de Renda pix

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