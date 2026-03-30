PERIGO
Motor de avião com 280 pessoas explode após decolagem; veja vídeo
O material chamuscado caiu no gramado ao lado da pista, causando um incêndio
Por Luiza Nascimento
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O motor de avião com 286 pessoas explodiu, após decolagem em no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite deste domingo, 29. O piloto realizou um pouso de emergência e ninguém ficou ferido.
A aeronave decolou às 23h49 com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, no entanto, após alguns segundos, houve um estouro no motor do lado esquerdo.
O voo, que durou cerca de nove minutos e 12 segundos, operava com:
- 272 passageiros;
- 14 tripulantes.
Incêndio na pista
Após o ocorrido, o material chamuscado caiu no gramado ao lado da pista, causando um incêndio.
Ao percebeu o ocorrido, a torre de controle do aeroporto comunicou o piloto, que precisou retornar à pista. Em seguida, foi declarado o "mayday", o que indica perigo máximo, e o condutor acionou os bombeiros.
Apesar do susto, o fogo foi debelado em poucos minutos, mas o ocorrido causou o adiamento de outros voos.
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Sobre a aeronave
O avião do acidente é do modelo Airbus A330-323, da Delta Air Lines, e faria a rota de Guarulhos, em São Paulo, até Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. A decolagem estava prevista para 23h40 com chegada às 7h40.
Em nota, a Delta Air Lines informou que ocorreu um problema mecânico no motor e que os passageiros foram levados de ônibus até o terminal.
"Equipes da Delta estão trabalhando para reacomodar os passageiros e levá-los com segurança ao seu destino", garantiu a empresa.
Veja vídeo:
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