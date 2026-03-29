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REDUÇÃO NA JORNADA

Fim da escala 6x1: Câmara define data para votação que pode mudar a rotina dos brasileiros

Admissibilidade da proposta deve ser votada no início do próximo mês na CCJ

Redação

Por Redação

29/03/2026 - 21:42 h | Atualizada em 29/03/2026 - 22:09

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Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. -

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende levar ao Plenário em maio a votação das propostas de emenda à Constituição que preveem a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1.

Segundo ele, a admissibilidade da proposta deve ser votada no início do próximo mês na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e seguir para a comissão especial. As propostas são: PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP); e PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

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“Precisamos ter sabedoria para ouvir o setor produtivo e quem emprega, para ter uma proposta que não represente um retrocesso para o país”, disse o presidente em entrevista na quarta-feira, 25, na Paraíba.

Ele defendeu que o trabalhador tenha mais tempo de lazer, mais tempo para cuidar da saúde e mais tempo para a família, sem perder a produtividade.

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Sem sessão

Atendendo ao apelo de lideranças, Hugo Motta anunciou a suspensão das sessões na Casa nesta semana. O pedido se deu por conta da aproximação do prazo final da janela partidária.

Deputados federais, estaduais e distritais têm até a próxima sexta-feira, 3, para mudar de sigla sem sofrer punições. Com a folga na agenda, deputados federais devem ficar livres, nos próximos dias, para focar na construção de alianças e filiações partidárias.

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Câmara dos Deputados escala 6x1 hugo motta

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