Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Pai e filho morrem em queda de avião no Rio de Janeiro

A aeronave despencou em uma área de mata de uma propriedade privada

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/03/2026 - 16:13 h | Atualizada em 29/03/2026 - 21:21

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Avião de pequeno porte cai no RJ
Avião de pequeno porte cai no RJ -

Um avião de pequeno porte caiu e deixou dois homens mortos na Estrada de São João Marcos, em Rio Claro, no Rio de Janeiro, no fim da manhã deste domingo, 29. A aeronave, que tinha apenas dois ocupantes, despencou na área de mata de uma propriedade privada.

Os ocupantes foram identificados como Everaldo Pereira da Costa Filho, de 73 anos, e Valentim Rufino da Costa, de 40, eram pai e filho, segundo confirmou a Polícia Civil carioca nesta noite.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quando o Corpo de Bombeiroschegou ao local, já encontrou as duas vítimas sem vida. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos homens, nem sobre o que teria causado o acidente.

Leia Também:

Saiba condição para que Daniel Vorcaro obtenha benefícios da delação
Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai
Polícia investiga morte de estudante de medicina após dor de cabeça

Ocorrência em andamento

A ocorrência segue em andamento e uma equipe de perícia irá para o local para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Os corpos também estão no local, e serão removidos posteriormente para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave era experimental e estava em situação normal, possuindo registro para voos diurnos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acidente aéreo avião Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Avião de pequeno porte cai no RJ
Play

Vídeo: grande incêndio atinge fábrica em região comercial no Brasil

Avião de pequeno porte cai no RJ
Play

Tragédia: queda de monomotor deixa um morto; veja vídeo

Avião de pequeno porte cai no RJ
Play

Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

Avião de pequeno porte cai no RJ
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

x