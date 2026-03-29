ACIDENTE
Pai e filho morrem em queda de avião no Rio de Janeiro
A aeronave despencou em uma área de mata de uma propriedade privada
Por Luiza Nascimento
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Um avião de pequeno porte caiu e deixou dois homens mortos na Estrada de São João Marcos, em Rio Claro, no Rio de Janeiro, no fim da manhã deste domingo, 29. A aeronave, que tinha apenas dois ocupantes, despencou na área de mata de uma propriedade privada.
Os ocupantes foram identificados como Everaldo Pereira da Costa Filho, de 73 anos, e Valentim Rufino da Costa, de 40, eram pai e filho, segundo confirmou a Polícia Civil carioca nesta noite.
Quando o Corpo de Bombeiroschegou ao local, já encontrou as duas vítimas sem vida. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos homens, nem sobre o que teria causado o acidente.
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Ocorrência em andamento
A ocorrência segue em andamento e uma equipe de perícia irá para o local para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Os corpos também estão no local, e serão removidos posteriormente para o Instituto Médico Legal (IML).
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave era experimental e estava em situação normal, possuindo registro para voos diurnos.
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