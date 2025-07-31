“Setre mira economia solidária e qualificação profissional”, diz Augusto Vasconcelos

Secretário Augusto Vasconcelos durante visita ao Grupo A TARDE - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Economia solidária, feiras de artesanato, investimentos de esporte na base e no alto rendimento, atração de novas empresas para a Bahia. Esses são alguns dos pilares da gestão de Augusto Vasconcelos (PCdoB) nos primeiros seis meses à frente da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário falou sobre os planos da Setre para o próximo semestre, além de reforçar a atuação alinhada com o governo Jerônimo Rodrigues (PT).

Augusto Vasconcelos esteve na sede do Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 30, onde foi recebido pelo presidente João Mello Leitão, pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, e pelo diretor da rádio A TARDE FM, Eduardo Dute. Ao fazer um balanço, o titular da Setre definiu o trabalho inicial como "extremamente importante", citando as principais realizações.

"Um semestre extremamente importante, onde desenvolvemos políticas públicas em diversas áreas, com mais de 60 mil novos postos de trabalho apenas nos primeiros cinco meses, ampliamos os investimentos na área de esporte, da iniciação esportiva ao alto rendimentos, conseguimos produzir o maior festival nordestino de economia solidária, envolvendo mais de 500 empreendedores. Fizemos ações ligados ao fomento e ao artesanato, tivemos atuação importante na atração de novos investimentos, como a BYD, investimentos no sisal, na energia renovável", iniciou o secretário estadual, que continuou.

"O mais importante é que a Setre esteve conectada com a agenda liderada por nosso governador Jerônimo Rodrigues (PT) para que a Bahia continue se desenvolvendo. Tivemos um semestre exitoso, mas tem muita coisa boa para acontecer no segundo semestre", completou Augusto.

Qualificação profissional

Augusto Vasconcelos também pontuou que a Setre tem incentivado a qualificação profissional especializada. A ideia é formar pessoas que atendam as necessidades das empresas que chegam ao estado, a exemplo da montadora chinesa BYD.

O secretário aproveitou para reforçar que a ausência da mão de obra especializada ocorre em outras partes do mundo, e que o problema é resolvido por meio de investimentos na prepação dos profissionais. Ele ainda pontuou que a pasta tem ofertado esses cursos de maneira regionalizada, buscando compreender os recortes econômicos e sociais de cada lugar.

"É importante desmontar certos mitos. Grandes empreendimentos quando se instalam em qualquer lugar do mundo, eles sofrem com a mão de obra mais especializada para aquela empresa, então é normal que isso aconteça. A Bahia tem o maior programa do Nordeste e um dos maiores do país. Em dois anos, mais de 50 mil pessoas participaram dos cursos de qualificação que desenvolvemos em todos os territórios de indentidade. Cada região com um tipo de curso com a aderência àquela questão econômica do município. Estamos avançando na qualificação, projetos como o da BYD, o estado da Bahia tem feito investimentos importantes", explicou Augusto Vasconcelos, que citou como exemplo o Parque Aeroespacial.

"Estamos agora com o Parque Aeroespacial, com cursos na área de manutenção de aeronaves, a Bahia será o segundo maior pólo aeroespacial do país [...] Existem gargalos, e temos atuado em parceria com o setor produtivo. Levantamos agora uma lista de curso que queremos ofertar com o sistema S, para que sejam promovidos nos territórios de identidade, são 40 mil oportunidades específicos em setores diferentes", pontuou o secretrário.

Empreendedorismo

Augusto Vasconcelos afirmou que a Setre tem acompanhado as mudanças da dinâmica na economia, e que para isso, tem atuado para auxiliar os pequenos e médios empreendedores, por meio de créditos e mentoria.

O secretário ainda citou as feiras de artesanato e o olhar atento com a chamada 'economia solidária'.

"É uma área muito importante, porque uma parcela grande quer trabalhar com carteira assinada, e uma outra parcela tem encaminhado para o empreendedorismo. Um deles é o Bahia MEI, que é um conjunto de assessoramentos que desenvolvemos para quem quer empreender. Temos parcerias com o Sebrae e outras associações para ofertar o CrediBahia, que oferta créditos de até R$ 21 mil para empreendedores que dificilmente conseguiriam obter esse crédito em bancos tradicionais. Temos vários resultados muito positivos, mas queremos ampliar", destacou o secretário, que continuou o raciocínio.

Não fechamos os olhos para essa parte importante da economia. Quem mais gera emprego é a micro e a pequena empresa Augusto Vasconcelos

"Não fechamos os olhos para essa parte importante da economia. Quem mais gera emprego é a micro e a pequena empresa. Lutamos para atrair grandes investimentos, mas estamos fazendo fortes investimentos para os pequenos. Temos também um amplo programa na economia solidária, o que envolve trabalhadores informais [...] Vamos fazer agora em outubro um festival nacional de artesanato na Arena Fonte Nova, mostrando essa atuação muito forte dos pequenos empreendedores, do artesanato, da economia solidária", completou.

Tarifaço

Augusto Vasconcelos comentou também sobre o chamado 'tarifaço', como tem sido chamado o movimento dos Estados Unidos que visa estabelecer uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país.

Segundo o secretário, que criticou a postura da Casa Branca, a Bahia já tem se preparado, com papel fundamental da Setre, para preparar um plano de contigência que evite um maior impacto da medida no estado.

"Lamentável a decisão de Trump em relação a utilização de barreiras alfandegárias para promover retaliações políticas. Na carta, ele cita que o julgamento do STF é um dos principais motivos, o que é inaceitável. A soberania brasileira precisa ser defendida", iniciou Augusto Vasconcelos, que continuou.

"O governo Lula tem sido assertivo na busca da retomada do diálogo diplomático. Nosso estado tem se preparado para o que pode acontecer, a Bahia não será o estado mais atingido, mesmo assim a Bahia sofre, mas temos trabalhado com o setor produtivo, para que a gente possa preparar um plano de contigência para essa nova etapa. O tarifaço deve entrar em vigor em agosto, mas vamos buscar novos mercados, linhas de crédito, abrir novos caminhos para escoar esses produtos dentro do território nacional. Nosso país tem um mercado consumidor forte, para que a gente não possa ficar tão dependente de outra nação, e temos interesse em retomar o diálogo e criar um caminho para negociação. É um mercado importante", afirmou.

Quem é Augusto Vasconcelos?

Mestre em Políticas Sociais e especialista em Direito do Estado, Augusto Vasconcelos tem uma longa trajetória política, iniciada ainda nos movimentos estudantis. Filiado ao PCdoB, o secretário foi presidente do Sindicato dos Bancários, sendo eleito vereador de Salvador pela primeira vez em 2020.

Em 2024, Augusto foi reeleito para a Câmara Municipal da capital baiana, mas se licenciou do mandato no início de 2025, após ser convidado para assumir a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).