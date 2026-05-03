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AÇÃO POLICIAL

Carreta-tanque roubada com 45 mil litros de combustivel é recuperada na RMS

Um suspeito foi preso durante a ação

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Carreta-tanque roubada com 45 mil litros de combustivel é recuperada na RMS
- Foto: Divulgação PM

Uma carreta-tanque com carga roubada foi recuperada pela Polícia Militar na noite de sábado, 2, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O veículo transportava cerca de 45 mil litros de combustível. Um suspeito foi preso durante a ação.

A operação contou com equipes da CIPE Polo Industrial e do Esquadrão de Motociclistas Fênix, do 12º Batalhão. A carreta havia sido roubada no município de Candeias e, segundo denúncias, teria seguido em direção a Camaçari.

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Com base nas informações recebidas, os policiais intensificaram as buscas até localizar o veículo na Rua Beta, no Polo Industrial de Camaçari. A carreta e toda a carga foram interceptadas e apreendidas no local.

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Vistoria suspeita

Durante a vistoria, os agentes identificaram irregularidades: o caminhão trator que puxava a carga utilizava uma placa incompatível com suas características, pertencente a outro veículo com registro de roubo.

Além da carreta-tanque, a ação resultou na apreensão de dois caminhões tratores, dois semirreboques e placas clonadas.

O motorista foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis.

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