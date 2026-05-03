Tenente-coronel é preso com 300 ampolas de substância emagrecedora

Um tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia foi preso em flagrante ao tentar entrar no Brasil com mais de 300 ampolas de medicamentos para emagrecimento, na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR). A abordagem ocorreu na tarde de sábado, 2, durante uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal.

Segundo as autoridades, o militar transportava tirzepatida de forma irregular, substância utilizada no tratamento de diabetes e obesidade, conhecida por ajudar no controle do apetite e da glicemia.

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Além disso, ele levava quatro ampolas de retratutida, um composto ainda em fase de estudos e sem liberação para uso pelos órgãos reguladores.

O oficial afirmou que os produtos seriam para uso familiar, mas a quantidade levantou suspeitas, resultando na prisão e encaminhamento à delegacia da Polícia Federal. O crime pode ter pena de 10 a 15 anos de prisão, além de multa.

A Justiça Federal concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança de R$ 30 mil. Até a última atualização, não havia confirmação se o valor foi pago. A defesa do militar e a Polícia Militar de Rondônia não se manifestaram.