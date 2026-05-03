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PRESO HÁ QUASE 30 ANOS

Chefão do CV pede indenização ao governo e motivo surpreende

Marcinho VP vai receber visita de psiquiatra nos próximos dias

Yuri Abreu
Por

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Marcinho VP está detido no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul
Marcinho VP está detido no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul - Foto: Reprodução

O líder do Comando Vermelho, Marcinho VP, pediu ao Estado e à União indenização por danos morais e psicológicos. Ele alega conviver com problemas na sua saúde mental há quase dez anos.

Atualmente, ele está detido no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A expectativa é a de que ele receba, nos próximos dias, a visita de um psiquiatra para avaliar as suas condições.

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A perícia ocorre após decisão da Justiça Federal. O exame, de acordo com a colunista Manoela Alcântara, do Metrópoles, integra a fase de produção de provas para sustentar o pedido de indenização.

Afetações

O chefão da facção criminosa afirmou que o isolamento prolongado no sistema prisional federal afetou, além da saúde mental, a convivência com a família, especialmente dos filhos, entre eles Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, e dos netos.

Marcinho VP possui mais de 50 advogados e recebe atendimento de seus defensores até duas vezes por semana na prisão. Preso em agosto de 1996, em Porto Alegre, Marcinho tem histórico de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios. Ele está no sistema prisional federal desde janeiro de 2007.

Quem é Marcinho VP?

Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, nasceu no bairro de Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, e se mudou com a família para São João de Meriti, na Baixada Fluminense, ainda na infância.

No livro de memórias que escreveu na prisão, "Marcinho VP: Verdades e Posições - O Direito Penal do Inimigo", publicado em 2017, ele relata que começou a roubar na adolescência para “comprar roupas de marca”.

Na década de 1990, Marcinho VP se tornou chefe do tráfico no Complexo do Alemão, área considerada estratégica para o Comando Vermelho (CV) na zona norte do Rio.

O traficante divide o comando da facção com Fernandinho Beira-Mar, que também está preso no sistema penitenciário federal.

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Tags:

Comando Vermelho Marcinho VP saúde mental

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