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POLÍCIA

Foragido por não pagar pensão vai curtir festa e acaba preso na Bahia

Homem foi preso com auxílio do Reconhecimento Facial da SSP no Coité Folia 2026

Victoria Isabel
Por

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Homem foi flagrado após passar por um dos Portais de Abordagem do evento
Homem foi flagrado após passar por um dos Portais de Abordagem do evento - Foto: Foto: Divulgação SSP

Um homem foragido da Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso na noite de sábado, 2, após ser identificado pelo sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia durante o evento Coité Folia 2026, no município de Conceição de Coité, na Bahia.

De acordo com a SSP, o alerta foi emitido no momento em que o suspeito passava por um dos Portais de Abordagem instalados na festa. A tecnologia reconheceu o homem, que tinha mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia, e equipes policiais foram acionadas para realizar a abordagem.

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O Coité Folia 2026 conta com um esquema reforçado de segurança, com cerca de 700 policiais militares e civis atuando no evento. A operação também utiliza recursos como a Plataforma de Observação Elevada (POE), que auxilia no monitoramento do público.

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A festa, iniciada na última quinta-feira, 30, segue até o momento sem registro de crimes graves, segundo as autoridades.

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Tags:

foragido Polícia reconhecimento facial

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