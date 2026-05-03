VIOLÊNCIA
Salvador: vídeos de desafio a facções antecederam morte de pastor
Corpo foi localizado por moradores perto da Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada
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O pastor evangélico Rick Andrade da Silva, de 39 anos, foi encontrado morto na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em Salvador.
O crime ganhou contornos de execução após a repercussão de vídeos publicados pela vítima poucos dias antes do assassinato, nos quais ele — que também atuava como vigilante — desafiava as organizações criminosas.
O corpo foi localizado na última quarta-feira, 29, por moradores da região, que acionaram a 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).
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Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram que a vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo e já não possuía sinais vitais. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e a remoção do corpo.
Vídeo
A principal linha de investigação da polícia deve passar pelas redes sociais do pastor. Recentemente, Rick publicou um vídeo que viralizou após a confirmação de sua morte. Na gravação, ele afirmava categoricamente que Jesus Cristo é "maior" que as facções, citando nominalmente grupos como o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM).
O pastor chegou a mencionar o traficante Fernandinho Beira-Mar, uma das lideranças históricas do crime organizado no país, reafirmando sua fé acima do poder paralelo das organizações.
Investigações
Em nota, a Polícia Militar informou que o caso foi encaminhado para a delegacia especializada. A autoria e a motivação do assassinato estão sendo apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
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