Salvador: vídeos de desafio a facções antecederam morte de pastor

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Corpo de pastor Rick Andrade foi encontrado por populares na Avenida Jequitaia, em Salvador - Foto: Montagem | Reprodução/Instagram @rickandrade220

O pastor evangélico Rick Andrade da Silva, de 39 anos, foi encontrado morto na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em Salvador.

O crime ganhou contornos de execução após a repercussão de vídeos publicados pela vítima poucos dias antes do assassinato, nos quais ele — que também atuava como vigilante — desafiava as organizações criminosas.

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O corpo foi localizado na última quarta-feira, 29, por moradores da região, que acionaram a 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram que a vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo e já não possuía sinais vitais. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e a remoção do corpo.

Vídeo

A principal linha de investigação da polícia deve passar pelas redes sociais do pastor. Recentemente, Rick publicou um vídeo que viralizou após a confirmação de sua morte. Na gravação, ele afirmava categoricamente que Jesus Cristo é "maior" que as facções, citando nominalmente grupos como o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM).

O pastor chegou a mencionar o traficante Fernandinho Beira-Mar, uma das lideranças históricas do crime organizado no país, reafirmando sua fé acima do poder paralelo das organizações.

Investigações

Em nota, a Polícia Militar informou que o caso foi encaminhado para a delegacia especializada. A autoria e a motivação do assassinato estão sendo apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.