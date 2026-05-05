POLÍCIA
Armas, drogas e objetos de vigilância são apreendidos pela PM em Salvador
Armas e drogas também foram apreendidas no local
Durante um patrulhamento feito pela equipe de militares do Batalhão Rondesp Atlântico no Engenho Velho da Federação, em Salvador, uma rede de vigilância clandestina utilizada para auxiliar o tráfico de drogas na região foi desarticulada nesta terça-feira, 5.
A ação aconteceu quando os oficiais estavam passando pela 2ª Travessa das Palmeiras ao serem surpreendidos por indivíduos que praticavam o ato do tráfico de drogas e que, ao perceberem a presença dos policiais, fugiram do local.
Após isso, as buscas foram iniciadas com varreduras no perímetro e incursões em prováveis esconderijos.
Equipamentos de monitoramento clandestino
Em nota, a Polícia Militar informou que, em uma edificação abandonada foram encontrados equipamentos utilizados para o monitoramento ilegal da região.
No total, foram encontrados no local:
- duas câmeras de segurança;
- um roteador wireless.
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Apreensões
Além dos ítens de vigilância clandestinos, também foram encontrados e apreendidos no local:
- 117 porções de maconha;
- um tablete da mesma maconha;
- 50 porções de cocaína;
- dois fuzis, um calibre 5,56 mm e outros 7,62 mm, ambos com carregadores.
Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.
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