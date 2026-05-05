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POLÍCIA

Armas, drogas e objetos de vigilância são apreendidos pela PM em Salvador

Armas e drogas também foram apreendidas no local

Gustavo Zambianco
Por

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Rondesp
Rondesp - Foto: Divulgação | PM

Durante um patrulhamento feito pela equipe de militares do Batalhão Rondesp Atlântico no Engenho Velho da Federação, em Salvador, uma rede de vigilância clandestina utilizada para auxiliar o tráfico de drogas na região foi desarticulada nesta terça-feira, 5.

A ação aconteceu quando os oficiais estavam passando pela 2ª Travessa das Palmeiras ao serem surpreendidos por indivíduos que praticavam o ato do tráfico de drogas e que, ao perceberem a presença dos policiais, fugiram do local.

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Após isso, as buscas foram iniciadas com varreduras no perímetro e incursões em prováveis esconderijos.

Equipamentos de monitoramento clandestino

Em nota, a Polícia Militar informou que, em uma edificação abandonada foram encontrados equipamentos utilizados para o monitoramento ilegal da região.

No total, foram encontrados no local:

  • duas câmeras de segurança;
  • um roteador wireless.

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Apreensões

Além dos ítens de vigilância clandestinos, também foram encontrados e apreendidos no local:

  • 117 porções de maconha;
  • um tablete da mesma maconha;
  • 50 porções de cocaína;
  • dois fuzis, um calibre 5,56 mm e outros 7,62 mm, ambos com carregadores.
Itens apreendidos
Itens apreendidos | Foto: Divulgação | PM-BA

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

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Polícia Salvador

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