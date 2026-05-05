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LEI 15.397

Nova Lei: furto de celular e de cabos agora dá até 10 anos de prisão

Veja a análise do advogado Marcelo Duarte sobre o novo rigor penal

Jair Mendonça Jr
Por

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Furto de celular agora dá até 10 anos de prisão
Furto de celular agora dá até 10 anos de prisão - Foto: Reprodução internet

Uma mudança no Código Penal brasileiro entrou em vigor nesta semana, prometendo endurecer o combate aos crimes que mais afetam o cotidiano das grandes cidades.

Publicada no Diário Oficial da União em 04/05/2026, a Lei 15.397/2026 foca no rigor contra o patrimônio e a infraestrutura tecnológica.

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Em entrevista ao Portal A TARDE, o advogado criminalista e professor de Processo Penal, Marcelo Duarte, analisou os impactos da nova legislação e explicou como o Judiciário deve se comportar diante do novo cenário.

Rigor contra furtos e roubos

De acordo com o novo texto legal, o furto simples agora prevê pena de 1 a 6 anos de prisão. No entanto, o maior impacto está nos crimes qualificados.

Furto de cabos agora dá até 10 anos de prisão
Furto de cabos agora dá até 10 anos de prisão | Foto: Reprodução internet

O furto de fios, cabos e equipamentos de energia ou internet passa a ter pena de 2 a 8 anos, uma resposta direta aos constantes apagões de conectividade causados pelo vandalismo.

Já o roubo de celulares e computadores teve sua pena-base elevada para o patamar de 6 a 10 anos. Segundo Duarte, a lei tenta criar uma barreira clara entre o crime comum e o uso da tecnologia para o crime.

Imagem ilustrativa da imagem Nova Lei: furto de celular e de cabos agora dá até 10 anos de prisão
| Foto: Acervo pessoal

“A nova lei tenta diferenciar duas situações bem distintas. De um lado, o furto tradicional — por exemplo, alguém que pega um celular sem que a vítima perceba. De outro, temos a fraude eletrônica, que envolve tecnologia — como invasão de contas ou golpes digitais. Se houve manipulação digital para enganar a vítima, a tendência é aplicar a pena mais grave (4 a 10 anos)”, explicou o advogado ao A TARDE.

Latrocínio e o desafio da defesa

O crime de latrocínio (roubo seguido de morte) teve sua pena ampliada para o intervalo de 24 a 30 anos de reclusão. Com o novo mínimo de 24 anos, Duarte ressalta que a estratégia jurídica deve mudar.

“Com a pena mínima subindo para 24 anos, a margem do juiz realmente ficou menor. A grande discussão agora deixa de ser só o ‘quanto’ de pena e passa a ser ‘qual crime’ de fato ocorreu. A defesa passa a focar em tentar demonstrar que não houve latrocínio propriamente dito, mas outro crime”, pontuou.

Golpes digitais e estelionato

A lei também criou uma nova modalidade para a fraude eletrônica, com pena de 4 a 8 anos para crimes cometidos via redes sociais ou e-mails fraudulentos. Sobre isso, o professor alertou sobre a validade das provas em entrevista ao portal:

“A criação desse tipo penal exige cuidado. Nem todo golpe pela internet é automaticamente essa nova modalidade. Além disso, em crimes digitais, prints de tela isolados não bastam — é preciso garantir a autenticidade com perícia e respeito à cadeia de custódia”.

A lei vale para crimes antigos?

Para quem já responde a processos, Marcelo Duarte tranquiliza sobre o princípio da irretroatividade.

“A lei penal mais severa não retroage. Crimes cometidos antes de 4 de maio de 2026 continuam sendo julgados pela lei antiga. O réu não pode ser surpreendido por um aumento de pena depois do fato já ocorrido”, concluiu.

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Tags:

Código Penal Brasileiro Furto de Cabo Furto de celular

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