JUAZEIRO
Jovem é preso suspeito de produzir conteúdo pornográfico infantil na Bahia
Duas vítimas, menores de 18 anos, já foram identificadas
Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira, 5, em Juazeiro, durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar. A ação faz parte de uma investigação que apura crimes de armazenamento e produção de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.
Segundo a polícia, ao menos duas vítimas, menores de 18 anos, já foram identificadas. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Juazeiro.
Durante a operação, realizada na residência do investigado, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que passarão por perícia. A análise do material deve auxiliar no aprofundamento das investigações e na possível identificação de outras vítimas.
Leia Também:
A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Juazeiro, com apoio do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (NERCCA). As unidades integram o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).
O suspeito permanece custodiado e está à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes