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JUAZEIRO

Jovem é preso suspeito de produzir conteúdo pornográfico infantil na Bahia

Duas vítimas, menores de 18 anos, já foram identificadas

Victoria Isabel
Por

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Suspeito permanece custodiado
Suspeito permanece custodiado - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira, 5, em Juazeiro, durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar. A ação faz parte de uma investigação que apura crimes de armazenamento e produção de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Segundo a polícia, ao menos duas vítimas, menores de 18 anos, já foram identificadas. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Juazeiro.

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Durante a operação, realizada na residência do investigado, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que passarão por perícia. A análise do material deve auxiliar no aprofundamento das investigações e na possível identificação de outras vítimas.

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A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Juazeiro, com apoio do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (NERCCA). As unidades integram o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

O suspeito permanece custodiado e está à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

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conteúdo pornográfico conteúdo pornográficoJuazeiro juazeiro Polícia Civil

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