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FEMINICÍDIO

Baiana é morta a tiros pelo marido em São Paulo na frente dos filhos

Até a noite desta segunda-feira, 4, homem seguia foragido

Andrêzza Moura
Por

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Thais e Sidnei estavam juntos desde 2009 e tinham dois filhos
Thais e Sidnei estavam juntos desde 2009 e tinham dois filhos - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil de São Paulo segue à procura de Sidnei Rosa Lopes, de 52 anos, apontado como principal suspeito de matar a tiros a companheira, a recepcionista Thais de Souza Lopes, de 39, na noite da última sexta-feira (1º), em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. O crime ocorreu dentro da residência do casal, no bairro Cooperativa.

Familiares de Thais, que era baiana, contaram à polícia que o comportamento de Sidnei mudou significativamente nos últimos oito meses, quando a esposa vítima iniciou um novo trabalho. Antes disso, o relacionamento entre eles era considerado harmonioso. O casal estava junto desde 2009.

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Uma parente revelou que o homem estava 'doente' de ciúmes e passou a acompanhá-la na na academia e queria ficar com ela o tempo todo. O crime aconteceu após uma discussão.

Segundo o boletim de ocorrência, após uma discussão, o suspeito teria forçado a entrada da vítima na residência. Ela subiu para o quarto, mas foi seguida por ele, que efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo sua cabeça.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem teria puxado a vítima para dentro da casa e, quando ela foi para o quarto, ele a seguiu e disparou um tiro em sua cabeça.

No momento do crime, além do casal, estavam no imóvel, um filho deles, de 10 anos, e a filha mais velha da Thais, de 21. Os irmãos conseguiram fugir e pedir ajuda aos vizinhos. Uma adolescente, de 13, também filha do casal, não estava no local.

Sidnei fui logo após o crime e, até a noite desta segunda-feira, 4, não havia sido localizado e preso.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que policiais militares foram acionados para atender à ocorrência, por volta das 22h. Mas, quando chegaram ao local, Thais já estava morta.

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O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde é investigado como feminicídio. O corpo de Thais foi sepultado no sábado, 2, no cemitério Jardim Vale da Paz, em Diadema.

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Tags:

Bahia feminicídio foragido Polícia Civil São Paulo

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