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DÍVIDA MORTAL

Homem tenta matar outro por causa de dívida de R$40

Mesmo ferida, vítima conseguiu fugir e pedir ajuda

Andrêzza Moura
Por

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Vítima conseguiu fugir e pedir socorro
Vítima conseguiu fugir e pedir socorro - Foto: Reprodução Polícia Civil

A Polícia Civil da cidade de Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia, registrou, na noite do domingo, 3, uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu no distrito de Carrapichel, na localidade conhecida como Fazenda Mamão.

A vítima, um homem idetificado pelo prenome Roberto, foi atingido por um tiro no punho direito e levou coronhadas na cabeça. Ele sobreviveu após conseguir fugir e pedir ajuda em uma residência próximo ao local.

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Roberto relatou que foi baleado por um homem apelidado como Tito, que usou uma arma do tipo artesanal (bate-bucha) para praticar o crime. A motivação seria uma dívida de R$40.

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Os policiais fizeram buscas na localidade na tentativa de prender Tito, mas, não o encontraram. Não há informações sobre o estado de saúde de Roberto. As informações são do Blog Netto Maravilha.

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Tags:

Bahia Polícia Civil tentativa de assassinato

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