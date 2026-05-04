Salvador será sede de encontro nacional de combate ao crime organizado

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A cidade de Salvador será palco de um dos maiores encontros visando o reforço da segurança pública do Brasil, que vai acontecer entre os dias 12 a 15 de maio, na Universidade SENAI CIMATEC, localizada na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Piatã, em Salvador.

A iniciativa tem o objetivo de aprimorar estratégias de enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Ela é promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em parceria com a Polícia Civil, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Estado da Bahia.

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Integração de iniciativas importantes

O evento ainda marca a integração entre duas importantes iniciativas nacionais:

Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim);

Rede Nacional de Recuperação de Ativos (Recupera).

A proposta é fortalecer ações conjuntas com foco na descapitalização de organizações criminosas por meio de asfixia financeira e do aperfeiçoamento das investigações.

O que será debatido no evento

Durante o encontro, serão debatidos temas estratégicos como:

técnicas avançadas de investigação criminal;

inteligência financeira aplicada ao combate à criminalidade econômica;

aperfeiçoamento dos instrumentos jurídicos na persecução penal;

fortalecimento da cooperação entre instituições de diferentes esferas.

Polícia Civil | Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

O secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Lucas, ressaltou a importância da atuação integrada. “A integração institucional é a ferramenta mais poderosa que temos para desarticular o crime organizado e garantir que os ativos ilícitos retornem ao Estado”, afirmou.

Somado a isso, o delegado-geral André Viana destacou a contribuição do encontro nacional para a proteção da população da Bahia e reforçou a integração entre as instituições na defesa da sociedade.

Também ressaltou os avanços do estado no enfrentamento às organizações criminosas.

“O Estado da Bahia tem apresentado avanços relevantes no enfrentamento ao crime organizado, especialmente a partir do fortalecimento das investigações qualificadas e da incorporação da dimensão patrimonial nas apurações", disse o delegado-geral

Escolha da Bahia como sede

André Viana ainda explicou o motivo da escolha da Bahia como sede desta edição do evento.

A escolha da Bahia como sede, nesse contexto, não apenas reconhece os resultados já alcançados, mas também reafirma a confiança na capacidade do Estado de liderar, articular e impulsionar iniciativas estruturantes no âmbito nacional”, avaliou.

Integração e fortalecimento institucional

A Renorcrim, coordenada pela Senasp por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), atua na promoção da cooperação entre unidades especializadas das polícias judiciárias em todo o país, incentivando o compartilhamento de informações, a capacitação contínua e a realização de operações integradas.

Já a Rede Recupera consolida a articulação institucional para identificação, apreensão, administração e destinação de ativos relacionados a práticas criminosas. A recuperação de ativos é considerada uma das estratégias mais eficazes no combate ao crime organizado, ao enfraquecer financeiramente essas estruturas e permitir a reversão de recursos ilícitos em benefício da sociedade.